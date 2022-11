Kameruns 3:3-Krimi gegen Serbien bringt Hoffnung

Kamerun gewann. Dann verlor es. Dann war es wieder gewinnen. Das 3:3-Schießen war, gelinde gesagt, eine Achterbahn der Gefühle. Es gab insgesamt 28 Schüsse, vier gelbe Karten und einige der größten Dramen der Weltmeisterschaft.

Es begann mit dem Treffer von Jean-Charles Castellano in der 29. Minute, der Kamerun früh in Führung brachte. Olympiacos-Mittelfeldspieler Pierre Kunde schickte eine große Ecke in Richtung einer riesigen Horde von Spielern. Irgendwie gelangte der Ball zu einem ungedeckten Castellano, der das erste Tor des Spiels erzielte.

Das Unbezwingbare Löwen‚ Führung hielt nicht lange. Serbiens Strahinja Pavlović unterlag Andre-Frank Zambo Anguissa mit einem Freistoß von Dušan Tadić und köpfte einen Kopfball an Torhüter Devis Epassy vorbei. Serbien verdoppelte seine Torzahl mit Andrija Živkovićs berechnetem Pass auf Sergej Milinković-Savić, der kurz vor Ende der Halbzeit einen schwachen Schuss an Epassy vorbei schickte.

Serbien sah aus, als würde es das Wild nach einer Passsequenz töten, die aussah, als würden sie nur mit ihrer Beute spielen. Tadić dribbelte über den Strafraum und legte auf Aleksandar Mitrović ab, der zu Milinković-Savić wechselte. Der Lazio-Mann schlug einen Verteidiger, bevor er zu Živković passte, der Mitrović und seine zweite Vorlage des Tages direkt vor dem Tor fand.

Angriff führt Kamerun zu einem wichtigen 3:3-Unentschieden gegen Serbien

Vincent Aboubakars Auftritt in der 64. Minute änderte alles. Castelletto startete einen langen Ball, den Aboubakar festhielt. Er schlug einen serbischen Verteidiger an der Strafraumgrenze bei einem Konter, schleppte den Ball zurück und schickte einen makellosen Heber über Vanja Milinković-Savić zum 2: 3 für Kamerun.

Wieder mit einem Gegenangriff nur zwei Minuten, drohte Aboubakar Tor auf der rechten Flanke. Seine Nähe zum Tor und der freie Raum um ihn herum zwangen den einzigen Verteidiger, ihn zu markieren. Der Stürmer von Al-Nassr wechselte den Ball dann zurück zu Choupo-Moting, der zum 3:3 traf.

Obwohl Mitrovic mehrmals fast getroffen hätte, um dem Spiel sein siebtes (!!) Tor zu bescheren, hielt Kamerun an seinem einzigen Punkt fest. Obwohl beeindruckend, benachteiligt das Unentschieden Kamerun massiv. Kamerun braucht nun einen Sieg gegen Brasilien und gute Ergebnisse im Spiel Serbien-Schweiz, um überhaupt eine Chance auf den Einzug in die K.-o.-Runde zu haben.

Onana aus dem Kader

Andre Onana war der Schlüsselspieler für Kameruns Kader; der Motor, der die unbezähmbaren Löwen brüllen könnte. Daher war es sehr überraschend, als bekannt wurde, dass Onana Katar verlassen hat und aus dem Team ausgestiegen ist. Onana widmet sich dem Team; Er hat über 34 Länderspiele bestritten und Kamerun bei AFCON auf den dritten Platz geführt. Warum sollte er also aussteigen?

Die renommierte Quelle Fabrizio Romano berichtete, dass Manager Rigobert Song aufgrund seines Spielstils als Kehrer-Keeper sei. Er protestierte und Song feuerte mit einer unbefristeten Suspendierung von der Nationalmannschaft zurück, bis er zustimmte, seinen Spielstil zu ändern. Aber das ist die Sache; Onana ist bekannt für sein Engagement in der Verteidigung. Er macht seinen Namen von seiner hohen Anzahl an Berührungen. Also brach er ab und Song begann mit Epassy.

Natürlich wissen wir, wie es ausgegangen ist. Defensive Fehler, die sich in offensive Brillanz verwandelten, halfen, den Tag zu retten und das Ausscheiden Kameruns zu verhindern, aber einige mögen glauben, dass Kamerun mit dem Stopper von Inter das Spiel gewinnen würde.

Wie Kameruns Spiel gegen Brasilien ohne Onana verlaufen wird, kann man nur erahnen. Es besteht immer die Möglichkeit eines Überraschungseffekts, wie Kamerun beinahe gegen Serbien davongekommen wäre. Aber ohne den zu erwartenden Schussstopp-Song wird Kamerun sicherlich eine harte Zeit haben.

Aboubakar plädiert für einen Startplatz

Wo ein Spieler geht, steigt ein anderer auf.

Warum hat Song Aboubakar auf die Bank gesetzt? Warum spielt er nicht die vollen 90? Vincent Aboubakar gab beiden Fragen Leben, als er einmal traf und einmal assistierte, um das Spiel Kameruns gegen Serbien auf den Kopf zu stellen.

Seine Entscheidung, Aboubakar auf der Bank zu lassen, ist gelinde gesagt fragwürdig, zumal Aboubakar eine Schlüsselrolle in Kameruns AFCON- und WM-Qualifikationskampagnen spielte. Er bringt auch etwas mit, was Kamerun dringend braucht: Präsenz aus der Luft. Er hält den Ball hoch, verwandelt große Chancen und verleiht Kamerun eine zusätzliche Offensivebene.

Aboubakar nicht vorher anzufangen war unangenehm. Er ist ein Schlüsselspieler, erfahren und trotz seines Alters immer noch ein guter Torschütze. Nun, Aboubakar auf die Bank zu setzen, ist töricht. Er erzielte gerade ein Tor und unterstützte Kamerun in einem entscheidenden Spiel, als er das Feld betrat. Wie konntest du nicht versuchen, das am Donnerstag im Spiel gegen Brasilien zu wiederholen?

Aboubakar sollte aufgrund seiner beeindruckenden Leistung gegen Serbien im nächsten Spiel für Kamerun starten. Dennoch brauchen die Indomitable Lions eine weitere Meisterklasse des geprüften Stürmers.

