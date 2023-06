Zunächst einmal: Woher kommen diese neuen Z9-Auslösegeräusche? Waren sie bestimmten Nikon-Kameras nachempfunden? Ich wandte mich an Nikon und fragte nach, aber Kommunikationsmanager Geoffrey Coalter sagte mir: „Ich habe keine Informationen darüber, ob es sich um ein bestimmtes Kameramodell handelt oder nicht, das muss ich leider sagen.“ Das ist schade, denn wenn ich jemanden „Nikon DSLR-Sound“ sagen höre, denke ich sofort an meine alte D700 und D3. Wenn ich „Nikon-Filmkamera“ höre, denke ich an meine F5, FE2 oder die zeitlose F3, die ich in der Schule verwendet habe. Und wenn Sie von Nikon und einem „Entfernungsmesser-Sound“ sprechen, glauben Sie besser, dass ich die wunderschöne S2 haben möchte, die ich bisher nur auf Bildern gesehen habe.

Alle diese alten Kameras haben einzigartige Verschlussgeräusche, und ich wette, jeder, der sie verwendet hat, kann sie erkennen (ich weiß, dass ich die Geräusche einer D700, D3 und verschiedener Leicas erkennen kann). Jedes einzelne ist nach Tausenden von Aufnahmen und jahrelangem Gebrauch in Sie eingeprägt. Aus diesem Grund denke ich, dass alle Kamerahersteller dem Beispiel von Nikon folgen und weiter darauf eingehen sollten, während sie vielleicht auch etwas Spaß daran haben. Nikon Japan hat kürzlich die Idee angepriesen, als Auslösegeräusch der Z9 ein Katzenmiauen abzuspielen, aber jetzt bleibt es so allgemein und sicher, wenn es an der Zeit ist, die Funktion Fotografen zur Verfügung zu stellen, die 5.500 US-Dollar gesponsert haben. Komm schon, Nikon – auch Profis können Spaß haben!

Wenn Shutterless-Kameras unsere Zukunft in der Fotografie sind (und das ist meiner Meinung nach der Fall – und sie könnten schließlich weiteres Rechenpotenzial eröffnen), müssen Kamerahersteller tiefer darüber nachdenken, was wir verlieren und was wir gewinnen. Geben Sie uns den Spaß an skurrilen und historischen Verschlussgeräuschen und geben Sie sich mehr Mühe, diese Auslöser so fest und körperlich kommunikativ wie möglich zu gestalten. Vielleicht können zukünftige Kameras über ein kleines haptisches Feedback in die Taste oder den umgebenden Bereich verfügen, das dem ähnelt, was Apple in seine iPhones einbaut – in der Gewissheit, dass es keine Bildunschärfe verursacht. Oder lassen Sie mich ein Paar Bluetooth-Ohrhörer anschließen, damit ich das falsche Auslösegeräusch immer noch selbst hören kann, ohne jemanden zu stören.