Kamerafrau Halyna Hutchins wurde im vergangenen Jahr bei einem Filmdreh tödlich verletzt.

Hollywoodstar Alec Baldwin hat nach eigenen Angaben eine außergerichtliche Einigung mit der Familie der Kamerafrau Halyna Hutchins erzielt, die bei einem Filmdreh erschossen wurde. Fast ein Jahr nach dem Vorfall gab Baldwin am Mittwoch auf Instagram bekannt, dass eine Zivilklage gegen ihn und andere an der Produktion des Westerns Rust Beteiligte beigelegt wurde. „Während dieses schwierigen Prozesses hatte jeder den Wunsch, das Beste für Halynas Sohn zu tun“, sagte Baldwin in einer Erklärung. Sie sind allen dankbar, die zur Lösung dieser „tragischen und schmerzhaften“ Situation beigetragen haben.

Chefkamerafrau Hutchins (42) wurde am 21. Oktober bei den Dreharbeiten zum Western „Rust“ auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) tödlich verletzt. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent des Films fungierte, hielt bei den Proben eine Waffe in der Hand für eine Szene, in der ein Schuss abging. Hutchins hinterlässt einen Ehemann und einen Sohn. Die Familie reichte im Februar eine Klage gegen Baldwin und andere Mitwirkende wegen grober Fahrlässigkeit ein.

Baldwin verlinkte am Mittwoch einen Bericht des Kinoportals „Deadline.com“ auf Instagram. Gemäß der Vereinbarung mit den Angehörigen wird der Witwer Matthew Hutchins nun als ausführender Produzent des Films fungieren. Die Dreharbeiten, die nach den Dreharbeiten ausgesetzt wurden, sollen im kommenden Januar wieder aufgenommen werden. Regisseur Joel Souza, der bei dem Vorfall an der Schulter getroffen wurde, wird die Dreharbeiten fortsetzen. Er wolle das Vermächtnis der Kamerafrau ehren und sie stolz machen, sagte Souza laut CNN in einer Erklärung.

Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Baldwin hatte die Verantwortung für den tödlichen Unfall bestritten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft von New Mexico könnte in diesem Fall immer noch Anklage erheben.