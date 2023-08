Der kambodschanische König hat der Ernennung des ältesten Sohnes von Premierminister Hun Sen zum nächsten Ministerpräsidenten zugestimmt, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Dekret, das einen lang erwarteten Machtwechsel bestätigt.

Das Dekret zur Unterstützung des im Westen ausgebildeten Armeegeneral Hun Manet, 45, wurde auf dem Telegram-Kanal seines Vaters geteilt und signalisiert das bevorstehende Ende der fast vier Jahrzehnte dauernden Amtszeit der ehemaligen Roten Khmer-Guerilla an der Spitze eines Landes, das sich von Jahrzehnten des Krieges und der Armut erholt.

Die Ernennung erfordert die Zustimmung der neu gewählten Nationalversammlung, die später in diesem Monat erwartet wird, nachdem die regierende Kambodschanische Volkspartei (CPP) bei den Wahlen im letzten Monat einen großen Sieg errungen hatte, bei dem sie 120 von 125 Parlamentssitzen in einem Wettbewerb gewann, in dem alle lebensfähig waren Die Opposition wurde ins Abseits gedrängt.

Hun Sen sagte letzten Monat, er werde zurücktreten und im August die Macht an seinen Sohn übergeben und damit eine 38-jährige Herrschaft beenden, in der er nach Jahren des Krieges für Stabilität sorgte, dabei aber die Demokratie unterdrückte.

Er wird jedoch wichtige Posten in der Legislative und der Regierungspartei behalten.

Hun Manet, 45, wurde in den Vereinigten Staaten und Großbritannien ausgebildet, wo er jeweils einen Master-Abschluss und einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften erhielt.

Er ist außerdem Absolvent der renommierten Militärakademie West Point in den Vereinigten Staaten und diente als stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte Kambodschas.

Hun Manet hat wenig über seine Vision für das Land gesagt. Bei der Wahl gewann er einen Sitz in der Hauptstadt Phnom Penh.