Kamala Harris konzentriert sich darauf, weibliche Kandidaten in den letzten Tagen des Midterm-Vorstoßes zu fördern

Andrea Campbell traf Kamala Harris zum ersten Mal, als die damalige kalifornische Generalstaatsanwältin die Ansprache zu ihrem Abschluss an der UCLA Law School 2009 hielt.

Mehr als ein Jahrzehnt später sah Campbell zu, wie Vizepräsidentin Harris eine Turnhalle voller Demokraten versammelte, um sie bei ihrem Versuch zu unterstützen, die erste schwarze Generalstaatsanwältin von Massachusetts zu werden.

„Wenn Sie als Kandidatin erfolgreich sein wollen, insbesondere als farbige Frauen, brauchen Sie Mentoring“, sagte Campbell gegenüber CNN und fügte hinzu, dass der Vizepräsident ihr hinter der Bühne sagte: „Sei du selbst. Erinnere die Leute daran, warum du diese Arbeit machst. Sprechen Sie zu Ihrer Geschichte und erinnern Sie die Leute daran, warum der Staat wichtig ist.“

Dieser Moment, in dem sich der Kreis schließt, kam, als Harris in den letzten Tagen vor der Auszählung der endgültigen Stimmzettel der Zwischenwahlen ihre letzte Runde anhält. Harris, der sich während seiner Amtszeit besonders auf Abtreibung und Frauenrechte konzentriert hat, verbringt die letzten Tage damit, fast alle weiblichen Kandidaten in den Hochburgen der Demokraten zu schlagen und sich auf befreundetes Gebiet zu begeben, um enger als erwartet als Schließer zu fungieren Rennen.

Harris ‘Last-Minute-Reise unterstreicht den hohen politischen Einsatz für die Demokraten bei einer Zwischenwahl, die sich weitgehend auf die Frage konzentriert hat, ob die Partei von Präsident Joe Biden in der Lage sein wird, die Kontrolle über den Kongress zu behalten – und wenn nicht, wie viel sie dazu in der Lage sein könnte seine Verluste minimieren. Eine Quelle in der Nähe von Harris sagt, dass es auch eine jahrelange Strategie widerspiegelt, sie vor ein Publikum zu stellen, wo sie wichtige Beziehungen für die Zukunft aufbauen könnte.

„In den nächsten vier Tagen wird Vizepräsidentin Harris weiterhin das tun, was sie getan hat, und das heißt, Kandidaten auf und ab der Wahl zu erheben, die sich gleichermaßen für den Schutz der reproduktiven Rechte einsetzen und sich dafür einsetzen, auf den Fortschritten der Regierung aufzubauen bringen Sie die Wirtschaft zurück“, sagte ein Beamter des Weißen Hauses.

Laut einem Beamten des Weißen Hauses wird der Vizepräsident voraussichtlich den Montag in Kalifornien verbringen und mit der Demokratischen Partei des Bundesstaates zu einer Kundgebung zu reproduktiven Rechten erscheinen. Laut einem kalifornischen Beamten wird auch die Bürgermeisterkandidatin von Los Angeles, Karen Bass, erwartet. Am Sonntag wird Harris mit Senatorin Tammy Duckworth in Illinois für eine Veranstaltung des Victory Fund der asiatisch-amerikanischen und pazifischen Inselbewohner auftreten – zusätzlich zur Kundgebung für den Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, einen Tag nachdem Biden im selben Bundesstaat erschienen ist.

Das kommt nach aufeinanderfolgenden Reisen, um weibliche Kandidaten zu fördern. Harris verbrachte den Donnerstag in New York, um für Gouverneurin Kathy Hochul, die sich in einem enger als erwarteten Wiederwahlkampf befindet, und Generalstaatsanwältin Letitia James zusammen mit der ehemaligen demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in einer hochkarätigen Kundgebung zu stolpern.

Laut dem Center for American Women and Politics brechen weibliche Gouverneurskandidaten bei den diesjährigen Midterm-Wahlen Rekorde, wobei 25 Frauen von den beiden großen Parteien nominiert wurden. Und auch für die Landtage läuft eine Rekordzahl.

In Bezug auf diesen Rekordbruch sagte Harris der Menge in New York: „Sie haben auf dieser Bühne viel Geschichte miterlebt. Viele Premieren“

„Ja, wir mögen die Ersten sein, aber wir wollen nicht die Letzten sein. Und wir zählen auf Sie, dass Sie uns helfen, das durchzuziehen“, fügte Harris hinzu und benutzte dabei einen Satz, den ihre Mutter Harris während ihrer gesamten Karriere oft wiederholte.

Einen Tag zuvor war der Vizepräsident in die demokratische Hochburg Massachusetts gefahren, um für Campbell und Maura Healey zu kandidieren, die für das Gouverneursamt kandidiert. Der Vizepräsident hat sich neben anderen weiblichen Kandidaten auch für Sen. Patty Murray in Washington, Rep. Jahana Hayes in Connecticut und Gov. Gretchen Whitmer in Michigan eingesetzt.

Aber die Orte, an denen Harris in diesem Halbzeitzyklus nicht war, und die demokratischen Kandidatinnen an vorderster Front, die in engen Rennen gefangen waren, für die sie nicht gestolpert ist, sind bemerkenswert. Sie hat nicht persönlich für die Senatorin von Nevada, Catherine Cortez-Masto, die Senatorin von New Hampshire, Maggie Hassan, die Gouverneurskandidatin von Arizona, Katie Hobbs, die Gouverneurskandidatin von Georgia, Stacey Abrams, die Kandidatin für den US-Senat von North Carolina, Cheri Beasley, die US-Repräsentantin von Kalifornien, Katie Porter, gekämpft Florida Rep. Val Demings, der für den Senat gegen Senator Marco Rubio kandidiert.

In vielen Fällen müssen Kampagnen Beamte des Weißen Hauses zu ihren Veranstaltungen einladen – und das Mitbringen des Präsidenten oder Vizepräsidenten kann kostspielig sein, da die Kampagne die Rechnung übernimmt. Einige Wahlkampfhelfer sagten CNN zuvor, dass die verstärkte Kontrolle der Republikaner, die der ersten schwarzen Vizepräsidentin folgt, ihre Bereitschaft, sie herauszubringen, behindert habe.

Aber Harris ‘Abwesenheiten, zusammen mit Bidens eigenem relativ leichten Wahlkampfplan, der ihn auch nicht zu vielen engen Rennen im ganzen Land gebracht hat, veranschaulichen eine politische Realität: Einige gefährdete Demokraten haben versucht, sich vom Weißen Haus zu distanzieren.

Viele verpassten die Gelegenheit, entweder Biden oder Harris zu einem Auftritt einzuladen, während sie eine Gratwanderung in Bezug auf Wirtschaft und Inflation vollziehen. Die häufigen Reisen von Biden und Harris in Staaten, die sie 2020 leicht gewonnen haben, zeigen auch, wie sehr die Demokraten in Rennen, die traditionell tiefblau sind, in der Verteidigung stehen.

Harris besuchte in den letzten drei Monaten Nevada, Wisconsin und Kalifornien für offizielle Veranstaltungen – Runde Tische zum Recht auf Abtreibung – und betonte ihren Fokus auf ein Thema, das einigen demokratischen Wählern in den Sinn kam, nachdem der Oberste Gerichtshof diesen Sommer Roe v. Wade gestürzt hatte. Und sie hat virtuelle Veranstaltungen für die Kongresskandidaten von North Carolina, den Senator von Georgia, Raphael Warnock, die Gouverneurskandidatin von Iowa, Deidre DeJear, und die Richterin von Harris County, Lina Hidalgo, in Texas durchgeführt.

Harris hat in diesem Jahr bisher auch mehr als ein Dutzend DNC-Spendenveranstaltungen geleitet und Millionen gesammelt, sagte ein DNC-Beamter gegenüber CNN. Ihre Verbündeten argumentieren, dass die Strategie, sich von harten Rennen fernzuhalten und stattdessen Zeit in tiefblauen Staaten zu verbringen, zeigt, dass das Weiße Haus nichts als selbstverständlich betrachtet.

„Ich denke, es ist eine sehr kluge Strategie“, sagte A’shanti Gholar, Präsidentin der Organisation Emerge, die demokratische Frauen rekrutiert und dann ausbildet, um für ein Amt zu kandidieren. Die Gründerin von Emerge half Harris bei ihrem ersten Rennen als Staatsanwalt in San Francisco.

„Es zeigt den Wählern, dass sie wichtig sind, dass ihr Staat wichtig ist, dass ihre Stadt wichtig ist. Es ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Wir müssen nicht immer unsere Schlüsselprinzipien in die Verteidigung schicken. Sie können auch offensiv spielen.“

Harris hat ihre Schlussbotschaft darauf konzentriert, die Amerikaner zu drängen, die Demokraten ins Amt zu wählen, als letztes Gefecht gegen die Republikaner, die versuchen, restriktive Abtreibungs- und Stimmrechtsgesetze zu verabschieden. Der ehemalige kalifornische Generalstaatsanwalt hat betont, dass sich die Wähler auf Abstimmungsrennen konzentrieren müssen, die bestimmen könnten, wer Wahlsysteme und Staatsgebäude kontrolliert.

„Wir werden Menschen im Statehouse und auf lokaler Ebene brauchen, die den Mut haben, aufzustehen und sich gegen das zu wehren, was in unserem Land passiert. Und dann kommt es darauf an, wer Ihr Gouverneur ist. Wer ist Ihr Generalstaatsanwalt? Wer Ihr Vizegouverneur ist, ist von Bedeutung. Weil sie die letzte Verteidigungslinie bei dem sein werden, was wir in unserem Land sehen“, sagte Harris der Menge in New York und zitierte die Drohungen der Republikaner mit einem nationalen Abtreibungsverbot.

Die Argumentation des Vizepräsidenten ergänzt Bidens Schlussbotschaft, in der er die Amerikaner warnt, dass die Demokratie selbst vor einem Abgrund steht, mit der Möglichkeit, umzukippen, falls Wahlleugner wichtige Rennen gewinnen sollten. Biden, seine Berater und Harris haben alle versucht, die Zwischenwahlen als Wahl zwischen den beiden Parteien neu zu gestalten, anstatt sie als Referendum über die Biden-Administration zu verwenden.

Diejenigen, die Harris nahe stehen, argumentieren, dass ihre monatelange Arbeit zum Thema Abtreibung ihr größtes Kapital auf dem Weg war, was ihr Glaubwürdigkeit bei Wählern verleiht, die sich fragen, was ihre Regierung getan hat, um die Rechte der Frauen zu schützen. Die Vizepräsidentin hat fast 40 Veranstaltungen in Washington und im ganzen Land zu diesem Thema abgehalten und sich als führende Botschafterin der Regierung zu diesem Thema etabliert. Diese Bemühungen kommen daher, dass die Biden-Administration einseitig kleine Maßnahmen ergriffen hat, um zu versuchen, den Zugang zu Abtreibungen zu sichern.

„Sie begann sehr früh, als gewählte Führungspersönlichkeit ein Gespräch über Freiheit und die Forderung nach Abtreibung zu führen“, fügte die Quelle in der Nähe von Harris über die Strategie hinzu, als sie sich mit staatlichen Gesetzgebern, Hochschulpräsidenten, Gewerkschaftsführern, religiösen Führern, Studenten und Frauen traf Zeitschriften, Gemeindeleiter und andere.

„Sie war also sehr darauf bedacht, mit Menschen zu sprechen, die mit anderen Menschen über diese Themen sprechen würden, Menschen, die eine Art Kanal zu Gemeinden oder Gemeinschaften sind.“

Das Büro von Harris sagt, dass sie sich mittelfristig auf Frauen, junge Menschen und Farbige konzentriert habe.

„Sie war sehr effektiv darin, die Mobberkanzel des Vizepräsidenten zu nutzen, um Kandidaten auf Bundesebene und auf lokaler Ebene zu erheben“, sagte Minyon Moore, eine erfahrene demokratische Strategin und externe Beraterin von Harris, gegenüber CNN. „Ob es die letzten vier Tage sind, in denen sie sich für Frauen einsetzt, oder ob sie die letzten paar Monate hier draußen war und kreuz und quer durchs Land gezogen ist. Tatsache ist, wann immer Sie einen Präsidenten oder einen Vizepräsidenten hereinbringen, gibt es niemanden, der besser kommunizieren kann, wie sich die von ihnen verabschiedete Politik auf das amerikanische Volk auswirkt.“

Laphonza Butler, eine ehemalige hochrangige Beraterin im Präsidentschaftswahlkampf von Harris, die jetzt Präsidentin von Emily’s List ist, scherzte, dass Harris‘ Rolle in dieser Halbzeit die „Dot-Connector-in-Chief“-Rolle sei.

„Der Subtext ist immer die Wirtschaft, egal ob es um Abtreibung, Arbeit oder die Umwelt geht. Es geht im Wesentlichen darum, ob die Menschen es sich leisten können, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Ich denke, das ist der Punkt [Harris] macht besser als besser als die meisten“, sagte Butler.

Und die Wahlkreise, die Harris absichtlich versammelt hat, von Frauen über Farbige bis hin zu Arbeiter- und Staatsparlamenten, sind dieselben, die sie erschlossen hat, nachdem sie 2020 Bidens Präsidentschaftskandidat beigetreten war.

Diejenigen, die ihr nahe stehen, argumentieren, dass dies dieselbe Gruppe ist, die sie wieder brauchen wird, sollte sie erneut als Bidens Nr. kandidieren. 2 oder wenn der bald 80-jährige Präsident keine zweite Amtszeit anstrebt und die Pläne seines Vizepräsidenten für 2024 ins Rampenlicht rückt.

„Frauen waren 2020 der Schlüssel für sie“, sagte Butler. „In einem Zyklus, in dem für Frauen so viel auf dem Spiel steht wie die reproduktive Gesundheitsversorgung, ist dies sicherlich von Vorteil, egal wie 2024 aussieht.“