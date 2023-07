Kalvin Phillips hat sich nach seiner schwierigen ersten Saison bei Manchester City zu seinen Problemen mit der psychischen Gesundheit geäußert.

Der Mittelfeldspieler wechselte letzten Sommer von Leeds zu den Pennines, seine Spielzeit war jedoch aufgrund einer Kombination aus Verletzung und Auswahlentscheidungen eingeschränkt.

Der 27-jährige Phillips bestritt in der letzten Saison nur 21 Spiele für City und stand nur in zwei Premier-League-Spielen in der Startelf, als der Verein alle Gegner besiegte und das historische Triple gewann.

Im Gespräch mit Sky Sports News gab er zu, dass sein schwieriger Start ins Leben bei Pep Guardiolas Team ihn nach seinem Auftritt auf der Ersatzbank beim 3:1-Sieg von City gegen Leicester im Etihad Stadium im April zu Tränen gerührt hatte.

„Das einzige Mal, dass ich wegen der Situation deprimiert war, war, als Man City gegen Leicester spielte und ich für etwa eine halbe Stunde eingewechselt wurde, aber ich war ein Blödsinn“, sagte Phillips Sky Sportnachrichten.

„Ich kann mich erinnern, dass ich nach Hause gegangen bin und so verärgert über mich selbst war, dass ich anfing zu weinen.“

Dann suchte er den Rat seines ehemaligen Trainers Marcelo Bielsa, unter dem Phillips in Leeds gespielt hatte, und der argentinische Trainer gab ihm genau den Auftrieb, den er brauchte.

„Ich habe angerufen und Marcelo Bielsa angeschrieben und gefragt, ob ich mit ihm sprechen könnte“, fügte Phillips hinzu.

„Er antwortete mir innerhalb von etwa fünf Stunden. Ich glaube, es war sein Übersetzer, der die Nachricht schickte, aber er sagte: ‚Ja, ich würde gerne mit Ihnen sprechen‘. Also rief mich der Übersetzer an und wir telefonierten.

„Es war einfach gut, sich zu unterhalten, und er hat mir im Grunde gesagt, dass ich die Fähigkeit dazu habe, es kommt nur auf Selbstvertrauen und eine positive Einstellung an. Und seit diesem Gespräch bin ich so positiv, wie ich nur kann.“

„Das durchzustehen und am Ende der Saison mit dem Triple die Belohnung zu sehen, war eine schöne Sache.“

„Spieler sind normale Menschen“

Phillips spricht vor dem Start von ​Kalvin Phillips: Der Weg in die Stadtdas am 19. Juli auf Prime Video startet.

Der 90-minütige Film blickt auf die bisherige Karriere des englischen Nationalspielers, von seinen frühen Jahren in Leeds bis zu seinem großen Wechsel zu Manchester City und seiner Verletzung vor der Weltmeisterschaft 2022, und er hofft, dass er dazu beitragen kann, die Menschen daran zu erinnern, dass Fußballer es sind keine Roboter.

„Wir sind alle normale Menschen und ich denke, wie Sie aus der Dokumentation sehen können“, sagte er.

„Ich habe eine tolle Familie um mich herum, und selbst an meinen schlimmsten Tagen konnte ich nach Hause gehen und sie brachten mich zum Lachen und Lächeln. In der Dokumentation sehe ich mein Leben einfach aus einem anderen Blickwinkel und zeigt, wie besonders meine Familie ist.“ sind es auch.“

Ein weiterer schwieriger Moment in der letzten Saison kam, als Phillips von City-Trainer Guardiola dafür kritisiert wurde, dass er bei der Rückkehr von der Weltmeisterschaft mit England „übergewichtig“ war.

Der City-Trainer gab bekannt, dass er im Dezember im Carabao Cup gegen Liverpool nicht gegen Phillips gespielt hatte, weil er „in keiner spielfähigen Verfassung“ von der Weltmeisterschaft zurückgekehrt war.

„Er ist nicht verletzt – er kam mit Übergewicht“, sagte Guardiola, nachdem Phillips aus Katar zurückgekehrt war, nachdem er die meiste Zeit des Turniers auf der Bank verbracht hatte. „Ich weiß nicht (warum). Er war nicht in der Verfassung, zu trainieren und zu spielen.“

Peps Gewichtskritik | „Eine gelernte Lektion“

Phillips sorgte für Klarheit über die Situation und sagte, er habe einige wertvolle Lektionen gelernt.

Er sagte: „Viele Leute denken, wenn jemand sagt, dass man übergewichtig ist, bedeutet das, dass man fünf oder sechs Kilogramm übergewichtig ist, aber es lag einfach an der Tatsache, dass ich nach New York gereist bin und zurückgeflogen bin und dann berichtet habe.“ zum Training am Ende des Tages.

„Ich hatte den ganzen Tag mit Essen verbracht und als ich auf der Waage stand, war ich zwei oder drei Kilogramm schwerer, also war Pep nicht allzu glücklich, was völlig verständlich ist, weil man sich eher verletzt, vor allem bei mir.“ Nach seiner Erfolgsbilanz in der Saison, in der er verletzt war, war er darüber nicht allzu glücklich, womit ich voll und ganz einverstanden bin.

„Es ist also eine gelernte Lektion und es wird nicht noch einmal passieren.“

Eine schwierige Saison endete für Phillips sowohl im Verein als auch im Land mit Höhepunkten.

Man City holte sich das historische Triple und gewann die Premier League, den FA Cup und die erste Champions League in der Vereinsgeschichte, während Phillips die Saison mit seinem ersten englischen Tor beim 7:0-Sieg gegen Nordmazedonien in einem EM-2024-Qualifikationsspiel in Old beendete Trafford.

Trotz Citys Erfolg ist Phillips auf persönlicher Ebene fest entschlossen, in der nächsten Saison noch stärker zurückzukehren.

„Meine erste Saison bei City war immer schwierig, besonders wenn man auch noch verletzt ist“, sagte er.

„Selbst als ich auf der Bank saß, versuchst du zu verstehen, wie Pep wollte, dass wir spielen, und versuchst einfach, so viele Informationen wie möglich aufzunehmen.“

„Gegen Ende der Saison durfte ich endlich auch ein paar Spiele bestreiten, was sehr schön war, und ich war einfach froh, Teil einer so tollen Mannschaft zu sein und den Lauf fortsetzen zu können, den wir am Ende der Saison gemacht haben.“

Grealish das Beispiel

Der Mittelfeldspieler von Manchester City, Kalvin Phillips, besteht darauf, dass ihm die fehlende Spielzeit in dieser Saison schwer zu schaffen gemacht hat, und gibt auch zu, dass er für den Klassenerhalt von Leeds gebetet hat



Phillips nimmt auch viel vom Beispiel seines englischen Kollegen Jack Grealish, der ebenfalls Zeit brauchte, um sich an die Art und Weise zu gewöhnen, wie Guardiola seine City-Mannschaft zum Spielen auffordert.

„Ja, auf jeden Fall (Grealish ist jemand, auf den ich mich verlassen kann)“, fügte er hinzu. „Ich kenne Jack seit Jahren und unsere Karrierewege verlaufen sehr ähnlich. Ich weiß, wie hart er gearbeitet hat, um so gut abzuschneiden wie in der letzten Saison, und seine Familie ist meiner sehr ähnlich, sie unterstützt ihn sehr und sie.“ Ich bin auch ein toller Haufen Leute.

„Also schaue ich mir Jack an und wie er sich letzte Saison geschlagen hat und wie sehr er sich als Fußballer weiterentwickelt hat. Man sieht in den Interviews, wie nett er ist.“

Erling Haaland führte die Spieler von Manchester City bei der Triple-Parade auf die Bühne, bevor Kalvin Phillips ans Mikrofon ging, um über John Stones zu singen



„Er ist so bodenständig und ich schaue ihn nur an und denke, ich bin ähnlich wie Jack. Hoffentlich wird die nächste Saison eine gute Saison für mich und ich kann endlich damit beginnen, meine Man City-Karriere auszubauen und ihnen in Kürze etwas zurückzugeben.“ weil ich verletzt war und nicht so viel gespielt habe.“

Auf die Frage, ob er noch entschlossener sei, bei Manchester City erfolgreich zu sein, sagte er: „Ja, auf jeden Fall. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich tun wollte, auch als wir uns auf das Ende der letzten Saison vorbereiteten, habe ich dafür gesorgt, dass ich.“ habe alles richtig gemacht.

Ich war viel mehr im Fitnessstudio, habe ein bisschen mehr trainiert und das war einfach etwas, was ich selbst tun wollte. Auch in dieser Saisonvorbereitung werde ich versuchen, etwas früher anzufangen, meine Beine in Schwung zu bringen und ein bisschen fitter zu werden, bevor es losgeht.“

Phillips spricht über seinen Vater

Phillips sprach auch offen darüber, dass er in seinem frühen Leben in Leeds ohne eine Vaterfigur aufgewachsen war.

Sein Vater Mark sitzt im Gefängnis und der englische Mittelfeldspieler sprach davon, ihn kürzlich besucht zu haben und ihm bei seiner Entlassung helfen zu wollen.

„Ich habe ihn besucht und es war, als wäre ich nie von ihm getrennt gewesen“, sagte Phillips.

„Es war wirklich schön, ihn zu sehen. Es war seltsam, weil ich ihn seit etwa sechs oder sieben Jahren nicht gesehen hatte. Jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, erzählt er mir, wie stolz er auf mich ist, und ich sagte, dass ich ihm helfen möchte, wenn ich mit ihm spreche.“ er kommt heraus.

„Ich möchte ihm helfen, stabil zu bleiben, damit er nicht wieder reinkommt, und er sagte: ‚Ich will nur eins von dir. Ich will nur um die Welt reisen und dir beim Fußballspielen zusehen. Das ist alles, was ich will‘.“

„Und für mich war das ein schöner Moment. Er hätte um alles bitten können – ein Haus, einen bestimmten Geldbetrag – aber mich einfach nur beim Fußballspielen beobachten zu wollen, das zeigt, dass er seine Familie und auch seine Kinder vermisst.“

„Letztendlich bin ich ein normaler Mensch“

Was ist abschließend Phillips‘ Motivation hinter dem Dokumentarfilm?

Auf die Frage, ob er ein gutes Beispiel dafür sei, was man mit harter Arbeit und Hingabe erreichen könne, sagte Phillips: „Das hoffe ich.“

„Ich würde nicht sagen, dass ich eine schwierige Erziehung hatte, aber meine Mutter hatte eine schwere Zeit, als ich jünger war, und ich möchte mit dieser Dokumentation den Menschen zeigen, wie meine Familie ist und wie ich bin und was ich bin.“ am Ende des Tages nur ein normaler Mensch.

„Ich bin vielleicht Fußballer und genieße all diese luxuriösen Dinge und spiele für eines der größten Teams der Welt, aber am Ende des Tages bin ich immer noch Kalvin aus Leeds.“

„Ich möchte nur, dass viele Leute verstehen, dass nicht alles Glanz und Glamour ist, sondern dass es eine Menge harter Arbeit ist und dass es einige Höhen und Tiefen geben kann.“

„Man muss einfach zuversichtlich sein, um durchzukommen, dann wird alles gut.“

