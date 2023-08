CNN

Ein Bär, von dem angenommen wird, dass er für den Einbruch in mehr als 20 Häuser im kalifornischen South Lake Tahoe verantwortlich ist, wurde gefangen genommen und wird nach Colorado umgesiedelt, gaben Wildschutzbehörden bekannt.

Die 500 Pfund schwere Schwarzbärin, eine von mehreren Bären, die von der Öffentlichkeit als „Hank the Tank“ identifiziert wurden, wurde zusammen mit ihren drei männlichen Jungen gefangen, teilte das California Department of Fish and Wildlife (CDFW) in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Hank wurde für Dutzende Hauseinbrüche verantwortlich gemacht, aber DNA-Beweise zeigten, dass mehr als ein Bär dafür verantwortlich war, wie CNN zuvor berichtete.

Staatsbiologen planen, die Bärin, die offiziell Bear 64F heißt, in ein Naturschutzgebiet in Colorado zu bringen, da es gefährlich sei, sie in der Gemeinschaft zu halten. DNA-Beweise haben sie mit 21 Hauseinbrüchen in Verbindung gebracht und sie wird verdächtigt, Sachbeschädigung verursacht und in mehrere andere Häuser eingebrochen zu sein.

„Eine Umsiedlung ist für Konflikttiere normalerweise keine Option, da man befürchtet, dass die Umsiedlung eines Tieres das Konfliktverhalten in eine andere Gemeinschaft verlagert“, sagte das CDFW.

„Angesichts des weit verbreiteten Interesses an diesem Bären und des erheblichen Risikos eines schweren Vorfalls mit dem Bären setzt CDFW jedoch auf eine alternative Lösung, um die Bärenfamilie und die Menschen in der Gemeinde South Lake Tahoe zu schützen.“

Die Jungen, von denen die Wildschutzbehörden sagen, dass sie ihre Mutter kürzlich bei Hauseinbrüchen begleitet haben, sollen in eine Wildtier-Rehabilitationseinrichtung in Sonoma County gebracht werden, in der Hoffnung, dass sie irgendwann in die Wildnis zurückgebracht werden. Nach Angaben der Behörden erholt sich eines der Jungen derzeit von den Verletzungen, die es wahrscheinlich erlitten hat, nachdem es Anfang des Monats von einem Auto angefahren wurde

Wildtierbeamte hatten die Bärin seit 2022 überwacht und herausgefunden, dass sie und ihre Jungen eine Winterhöhle unter einem Haus in South Lake Tahoe gebaut hatten.