Ein Weißer Hai wurde beim Schwimmen in der Nähe von Surfern am San Onofre Beach in Kalifornien gesehen. Die verräterische Rückenflosse, die aus dem Wasser ragte, schien viele Surfer nicht zu beunruhigen, und das aus gutem Grund: Nach Angaben der National Ocean and Atmospheric Administration greifen Haie selten Menschen an.