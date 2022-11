Kaliforniens letztes in Betrieb befindliches Kernkraftwerk hat gerade eine Rettungsleine in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar erhalten

Das Energieministerium verlängerte eine Rettungsleine in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar für das umkämpfte Kernkraftwerk Diablo Canyon in Kalifornien. Diablo Canyon ist zu einem wichtigen Brennpunkt dafür geworden, welche Arten von Energie als „sauber“ gelten und welche Risiken politische Entscheidungsträger bereit sind einzugehen, um ihre Klimaziele zu erreichen.

Die gestern angekündigte Finanzierung in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar stammt aus einem 6-Milliarden-US-Dollar-Programm für zivile Nuklearkredite, das durch den im vergangenen Jahr verabschiedeten überparteilichen Kongress für Infrastrukturrecht ermöglicht wurde. Diablo Canyon ist das erste Kraftwerk, das Kredite aus dem Programm erhält, das darauf abzielt, die Lebensdauer von Reaktoren zu verlängern, die von der Schließung bedroht sind.

Die beiden Kernreaktoren im Diablo Canyon sollten 2024 und 2025, wenn ihre Betriebsgenehmigungen auslaufen, nacheinander stillgelegt werden. Sie hätten sich den 13 kommerziellen Reaktoren angeschlossen, die in den letzten zehn Jahren in den USA stillgelegt wurden, als die Kernenergie darum kämpfte, mit billigen Solar-, Wind- und Gaspreisen zu konkurrieren. PG&E, der Energieversorger, der Diablo Canyon betreibt, einigte sich 2016 mit Umweltverbänden darauf, die Anlage zugunsten der Entwicklung von mehr erneuerbarer Energie zu schließen.

Aber der Diablo Canyon versorgt Kalifornien immer noch mit etwa 15 Prozent seiner kohlendioxidfreien Energie. Kernenergie macht 50 Prozent der kohlenstofffreien Elektrizität in den USA aus. Und während der Staat und das Land die Pläne beschleunigen, das Netz mit 100 Prozent sauberer Energie zu betreiben, zögern Präsident Joe Biden und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, Kernkraftwerke auf der Strecke zu lassen. Insbesondere die Biden-Regierung hat die Kernenergie zu einem wichtigen Teil ihrer Pläne gemacht, die Treibhausgasemissionen der USA zu senken.

Der Zuschuss des DOE in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar für Diablo Canyon kommt zu einem Darlehen in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar hinzu, das PG&E vom Staat erhielt, als Newsom im September ein Gesetz unterzeichnete, das es dem Werk ermöglichte, bis 2030 geöffnet zu bleiben. Newsom unterzeichnete das Gesetz als schwere Hitzewelle nach unten auf den Staat, was das Netz genug belastet, um fast rollende Stromausfälle auszulösen. Die Drohung trug dazu bei, den Befürwortern der Anlage Argumente zu liefern, die Kernkraft als eine entscheidende Energiequelle ansehen, die den USA helfen kann, ihre Klimaziele zu erreichen, indem sie erneuerbare Energien einsetzen, wenn schlechtes Wetter die Erzeugung von Solar- und Windenergie erstickt.