Kaliforniens Eröffnungsangebot wird die Colorado-River-Krise allein nicht lösen

„Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Thomas Buschatzke, Direktor des Department of Water Resources von Arizona, gegenüber POLITICO. „Wir stimmen absolut der Notwendigkeit zu, die Diskussionen wie im Schreiben vorgeschlagen fortzusetzen, um weiter positiv voranzukommen.“

Festgefahrene Dürre und jahrzehntelange Übernutzung haben den Wasserstand in den beiden Hauptreservoirs des Flusses auf einen prekär niedrigen Stand gebracht, wobei der Pegel am Glen Canyon Dam im nächsten Jahr voraussichtlich nur wenige Meter von dem Punkt entfernt sein wird, an dem die Wasserkraftproduktion eingestellt wird und die Fähigkeit, Wasser flussabwärts zu liefern gefährdet werden könnten. Das Federal Bureau of Reclamation hat gesagt, dass die Staaten im nächsten Jahr 2 Millionen bis 4 Millionen Morgen Fuß erhalten müssen, nur um eine kurzfristige Katastrophe an den Stauseen abzuwenden.

Das Angebot, das letzte Woche von den kalifornischen landwirtschaftlichen und städtischen Wasserbehörden skizziert wurde, entspricht dem Vorschlag, den der Golden State während der Verhandlungen über ein Abkommen mit mehreren Staaten im August gemacht hatte, den Arizona als unzureichend zurückgewiesen hatte, sagte Buschatzke.

„Der Grund, warum ich im August keinen Plan unterschrieben habe, war, dass insgesamt nicht genug Wasser involviert war, und es war nicht genug Wasser involviert, um vergleichsweise zu betrachten, was Arizona auf den Tisch bringen würde und was Kalifornien auf den Tisch bringen würde auf den Tisch“, sagte Buschatzke.

400.000 Acre Fuß stellen 9 Prozent der kalifornischen Zuweisung von Wasser aus dem Colorado River dar, und nur 20 Prozent des unteren Endes des Bereichs, den das Federal Bureau of Reclamation sagt, müssen konserviert werden. Arizona verbraucht in diesem Jahr fast 800.000 Acre Fuß weniger, als ihm zusteht, während Kalifornien seine volle Zuteilung nutzt und zusätzliches Wasser aus dem Lake Mead an der Grenze zwischen Nevada und Arizona entnimmt, das es zuvor im Stausee angesammelt hatte.

Aber ob der kalifornische Einsatz signifikante Fortschritte bei den von Reclamation festgelegten Zielen macht, hängt davon ab, ob er die Gesamtsumme des kalifornischen Beitrags darstellt oder zu den obligatorischen Kürzungen hinzukommt, die von der Bundesregierung in Umlauf gebracht werden.

Obwohl Reclamation seine Drohung, im August einseitig Kürzungen durchzusetzen, nicht wahr machte, als die Staaten keine Einigung erzielten, diskutierten Beamte des Innenministeriums über eine Handvoll Hebel, die ihnen zur Verfügung stehen. Dazu gehört vor allem die Möglichkeit, die Menge an Wasser, die durch Verdunstung oder Kanallecks verloren geht, von der Gesamtmenge der Lieferungen abzuziehen, auf die Kalifornien, Arizona und Nevada Anspruch haben. Diese Option könnte eine beträchtliche Menge Wasser einsparen – schätzungsweise 1,2 Millionen Morgen – und könnte den Schmerz proportional auf die Nutzer verteilen, auf eine Weise, die sonst innerhalb des Wasserrechtssystems schwierig zu bewerkstelligen ist.

Alle Staaten außer Kalifornien haben diese Option öffentlich unterstützt, und Beamte des Innenministeriums forderten die Staaten kürzlich auf, sich auf die Änderungen im Jahr 2024 vorzubereiten, so Buschatzke.

Chuck Cullom, Exekutivdirektor der Upper Colorado River Commission, sagte, das Hinzufügen dieser bundesstaatlich angeordneten Kürzungen zum kalifornischen Naturschutzangebot scheine der einzige Weg zu sein, wie die Bundesstaaten an die Menge an Wassereinsparungen herankommen könnten, die Reclamation anstrebt.

„Wir möchten klarstellen, dass wir sehen, dass die von Kalifornien skizzierten Beiträge zusätzlich oder zusätzlich zur Anwendung von Verdunstung und Verlusten im unteren Becken erfolgen würden“, sagte er.

Aber Kaliforniens Angebot scheint darauf abzuzielen, solche Schritte abzuwehren.

„Es ist die Absicht Kaliforniens, dass diese proaktive freiwillige Maßnahme auf bestehenden Vereinbarungen, Verträgen, Pakten und Wasserrechten aufbaut, um einen breiteren beckenweiten Schutz zu katalysieren und dazu beiträgt, langwierige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, die andernfalls aus behördlichen oder vorgeschriebenen Maßnahmen resultieren könnten“, so die kalifornischen Wasserbehörden sagte in dem Brief letzte Woche.

Umstritten ist auch, dass kalifornische Wassernutzer ihr Engagement als „freiwillig“ zurückstellten. Im Jahr 2021 stimmte Kalifornien im Rahmen eines Abkommens mit Arizona und Nevada einer freiwilligen Reduzierung der Nutzung zu, um zu versuchen, die Pegel am Lake Mead zu stabilisieren, aber der Staat konnte seinen Teil der Vereinbarung nicht einhalten, sagte Direktorin Sarah Porter des Kyl Center for Water Policy an der Arizona State University.

„Dass es freiwillig ist, macht es ein bisschen schwächer, sogar schwächer, als es scheinen mag, wenn man sich die Zahl ansieht“, sagte Porter. „Es ist einfach nicht dasselbe wie zu sagen: ‚Wir nehmen einen Schnitt.“

Und die vom Golden State in Umlauf gebrachten Ermäßigungen sind eine kurzfristige Lösung für die nächsten drei Jahre – von vielen nur als Pflaster angesehen, um eine drohende Katastrophe an den Stauseen abzuwehren – und nicht als langfristige Lösung zum Auffüllen der Stauseen und den sich verschlechternden Zustand des Flusses angehen, von dem Klimawissenschaftler sagen, dass er die neue Normalität sein wird.

„Obwohl die von Kalifornien vorgeschlagenen Reduzierungen ein Schritt in die richtige Richtung sind, ist es unerlässlich, sinnvolle, dauerhafte Lösungen zur Reduzierung des Wasserbedarfs umzusetzen, um das System des Colorado River und des Lake Mead zu stabilisieren“, so die Southern Nevada Water Authority, Nevadas führende Behörde für Colorado River-Probleme, heißt es in einer Erklärung.

Die Hauptakteure des Flusses erkennen weitgehend an, dass solche Geschäfte kurzfristig erforderlich sein werden, da längerfristige Lösungen wie die Modernisierung der Bewässerungsinfrastruktur und die Entfernung von Gras aus Wüstenstädten umgesetzt werden – obwohl es eine Frage ist, wie Geld für diese kurzfristigen Bemühungen ausgegeben werden sollte Hauptpunkt der Kontroverse.

Die kalifornischen Wasserbehörden sagten, ihr Angebot sei von Bundesmitteln abhängig, um die Nutzer zu entschädigen – und von zusätzlichen Bundesmitteln, um die Umweltkrise am Salton Sea zu bewältigen. Dieser Wasserkörper wird durch Bewässerungsabfluss aus dem Imperial Irrigation District gespeist; Da dieser Abfluss zum Zwecke des Naturschutzes reduziert wird, wird das Meer weiter schrumpfen und giftiger Staub freisetzen, der die Luftqualität für nahe gelegene Gemeinden bedroht.

Aber Kalifornien nennt in dem Brief keinen Preis. Ein Sprecher von Imperial, einem Unterzeichner des Briefes und größter Einzelnutzer des Wassers des Colorado River, sagte, der Distrikt habe mit Bundesbeamten über die Finanzierung gesprochen, aber keine Zahl genannt.

Der Kongress genehmigte im Rahmen des Inflationsbekämpfungsgesetzes der Demokraten 4 Milliarden US-Dollar zur Linderung von Dürren – ein großer Topf Geld, aber einer, der allein sicherlich nicht ausreichen wird, insbesondere bei den Sätzen, die einige Landwirte für ein einziges Jahr anstrebten Konservierung während der Vorbereitung auf die August-Frist der Rückgewinnung. Diese Raten alarmierten einige Spieler so sehr, dass Nevadas führender Unterhändler für den Colorado River war warnte vor „Dürreprofiteur“.

„Es gibt definitiv Meinungsverschiedenheiten darüber, ob den Landwirten Dollars gegeben werden sollten – sagen wir es mal so –, damit sie vorübergehend weniger Wasser verbrauchen“, sagte Porter von der ASU. „Vier Milliarden sind viel Geld, aber wenn wir die Bauern in der Höhe bezahlen würden, die sie verlangen, wäre das nicht ausreichend.“

Beamte des Innenministeriums haben angekündigt, zwei separate Finanzierungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den 4 Milliarden US-Dollar von der IRA anzubieten – eine konzentriert sich auf kurzfristige Geschäfte wie das von Kalifornien und eine andere auf Projekte zur längerfristigen Reduzierung des Wasserverbrauchs. Es wurde auch darüber diskutiert, Teilnehmern an kurzfristigen Projekten Priorität bei der Vergabe von Auszeichnungen in der zweiten Runde einzuräumen, ein Faktor, der Kalifornien motiviert haben könnte, seinen Naturschutzvorschlag letzte Woche zu formalisieren.

Aber trotz aller Spannungen, die der kalifornische Brief aufwirft, sagen externe Beobachter, dass die Tatsache, dass überhaupt ein formelles Angebot des größten Spielers am Fluss vorliegt, ein wichtiger Schritt in einer Zeit ist, in der die Verhandlungen ins Stocken geraten sind.

„Anstatt auf den mühsamen Prozess dieser komplexen ineinandergreifenden Vereinbarungen zu warten, bei denen sich alle darauf einigen, wie viel sie kürzen werden, dass Kalifornien sagt: „Das ist wichtig, wir werden es alleine schaffen“ – das ist wirklich wichtig, weil der Versuch, gemeinsame Opfer auszuhandeln, festgefahren ist“, sagte John Fleck, Professor für Wasserpolitik und Autor an der Universität von New Mexico .