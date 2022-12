Kajol Starr erlebt einen langsamen Start

Der Film Salaam Venky, mit Kajol und Vishal Jethwa, debütierte diese Woche mit überwiegend positiven Kritiken. Der Film kämpfte jedoch darum, an den Kinokassen Fuß zu fassen. Berichten zufolge hat der Film am Eröffnungstag weniger als Rs 1 Cr eingespielt. Es wird jedoch erwartet, dass sich der Film in den nächsten Tagen verbessern wird.

Salaam Venky hatte trotz positiver Kritiken einen enttäuschenden Eröffnungstag. IndiaTVNews berichtet, dass der Film am Eröffnungstag nur Rs 60 Lakh einspielte.

Die Bollywood-Schauspielerin Kajol hat am Donnerstag ein Foto mit den Schauspielern Aamir Khan und Vishal Jethwa von Salaam Venky geteilt. Die Schauspielerin aus Fanaa hat auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich gepostet, auf dem sie neben Aamir und Vishal den Daumen in die Kamera hält.

Kajol teilte das Foto und schrieb: „Es ist ein großes Lob von #TeamSalaamVenky #SalaamVenky.“

Der Film Salaam Venky, in dem Aamir einen kurzen Gastauftritt hat, ist die dritte Zusammenarbeit des Paares. Zusammen erschienen sie 2006 auf dem Album Fanaa. Sie traten auch zusammen in dem Film Ishq von 1997 auf.

In Salaam Venky spielt Kajol die Rolle einer Mutter für einen Jugendlichen, der dem Tod nahe ist. Der Film, bei dem die Schauspielerin Revathy Regie führt, ist ein herzerwärmender Bericht über ein Mutter-Sohn-Team, das Hindernisse im Leben überwindet.

Präsentiert von Connekkt Media und produziert von Suuraj Sinngh, Shraddha Agrawal und Varsha Kukreja unter dem Banner BLIVE Productions und RTAKE Studios, wird Salaam Venky von Revathy inszeniert und kam am 9. Dezember 2022 in die Kinos.

In der Zwischenzeit war Kajol zuletzt 2020 zusammen mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Ajay Devgn, in einem historischen Actionfilm Tanhaji zu sehen. Sie wird auch in einer kommenden Webserie The Good Wife zu sehen sein, einer indischen Adaption des gleichnamigen amerikanischen Gerichtsdramas.On Andererseits war Aamir zuletzt in Laal Singh Chaddha zu sehen, dem Hindi-Remake von Robert Zemeckis‘ Klassiker Forrest Gump. Die Hindi-Version wurde von Advait Chandan inszeniert. Der Film spielte auch Kareena Kapoor, Naga Chaitanya und Mona Singh.