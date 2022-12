Kajol Devgn beeindruckt das Publikum, Fans nennen den neuen Film „herzzerreißend“:

Nicht nur die Geschichte des Films, sondern auch die Starbesetzung wird viel gelobt. Kajols Mutterrolle wird Sie überraschen. In dem Film sehen Sie auch den Schauspieler Aamir Khan in einer wichtigen Rolle.

Salaam Venky Öffentliche Rezension: Der Film der Bollywood-Schauspielerin Kajol, Salaam Venky, wurde im Kino veröffentlicht und die Leute mögen ihn sehr. Die Leute sagen, dass der Film dich zum Weinen bringen wird. Der Film basiert auf einem Mann, der gegen eine Krankheit kämpft. Nicht nur die Geschichte des Films, sondern auch die Starbesetzung wird viel gelobt. Kajols Mutterrolle wird Sie überraschen. In dem Film sehen Sie auch den Schauspieler Aamir Khan in einer wichtigen Rolle. Sehen Sie sich in einer solchen Situation das Video an, um zu erfahren, ob Sie sich diesen Film im Kino ansehen sollten oder nicht.