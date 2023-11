Kaitlin Armstrongs Freund Colin Strickland nimmt in ihrem Mordprozess Stellung, um den Geschworenen von ihrer „turbulenten“ zweijährigen Beziehung zu erzählen, nachdem er sich über eine Dating-App kennengelernt hat







Der Freund, der im Mittelpunkt des Prozesses gegen den „Mörder“-Yogalehrer stand, trat heute in Austin in den Zeugenstand, um den Geschworenen von ihrer „turbulenten“ zweijährigen Beziehung zu erzählen, die über eine Dating-App begann und mit der Ermordung seines ehemaligen Liebhabers, eines Kollegen, endete Radfahrer, auf den seine Freundin eifersüchtig war.

Strickland sagte für den Staat gegen seine ehemalige Freundin Kaitlin Armstrong aus. Ihr wird vorgeworfen, Moriah „Mo“ Wilson, Stricklands Ex, ermordet zu haben, nachdem sie erfahren hatte, dass die beiden im Mai 2022 immer noch redeten und sich trafen.

Er sagte aus, Wilson sei ein wunder Punkt für Armstrong gewesen. Sie war eifersüchtig auf ihre gemeinsame Liebe zum Radfahren und auf die Tatsache, dass Strickland Wilson auf Fahrten mitnahm, zu denen sie nicht eingeladen war.

Nachdem Armstrong Wilson angeblich getötet hatte, indem er sie dreimal erschoss – zweimal in den Kopf und einmal durch das Herz –, floh er im Mai 2022 nach Costa Rica. Nach 43 Tagen auf der Flucht wurde sie schließlich festgenommen.

Sie bestreitet den Mord, doch ihre Anwälte haben noch kein Alibi vorgelegt.

Heute erzählte Strickland dem Gericht in Travis County, Texas, wie sie sich über eine Dating-App kennengelernt hatten. Daraus entwickelte sich eine zweijährige Beziehung, die, wie er sagte, oft „stürmisch“ war.

Colin Strickland hat heute Stellung bezogen, um gegen seine ehemalige Freundin Kaitlin Armstrong auszusagen, die wegen Mordes an einer seiner Ex-Freundinnen, Moriah „Mo“ Wilson, angeklagt ist

Kaitlin Armstrong wird am ersten Tag ihres Mordprozesses gezeigt. Sie bekannte sich nicht schuldig, hat jedoch noch keine öffentliche Erklärung abgegeben oder Stellung bezogen

„Ich war sehr unsicher, ob ich eine langfristige Beziehung mit ihr eingehen sollte“, sagte er und erzählte der Jury, dass er nie beabsichtigt hatte, dass es ernst werden würde.

Armstrong sei während der COVID-19-Pandemie bei ihm eingezogen, sagte er, als er „dringend“ eine Unterkunft brauchte.

„Es war nicht auf Langfristigkeit ausgelegt, aber am Ende war es eine Langfristigkeit.“ „Ich war mir einfach nicht sicher, ob wir für eine langfristige Partnerschaft, Lebenspartner, geeignet sind“, sagte er.

Im Jahr 2021 trennte sich das Paar, nachdem es über seine Beziehung zu Wilson gestritten hatte.

Sowohl er als auch Wilson waren professionelle Radfahrer, worauf Armstrong, wie er sagte, neidisch war.

Strickland gab zu, während seiner Beziehung mit Armstrong nach Colorado gereist zu sein, um eine andere Frau zu besuchen, beharrt jedoch darauf, dass es nicht romantisch war, obwohl er seine Freundin belogen hatte, wohin er wollte.

Als er zurückkam und ihr erzählte, wo er gewesen war, konfrontierte sie ihn mit einem eindeutigen Foto, das die Frau ihm per SMS geschickt hatte. Er hatte keine Ahnung, wie sie darauf zugegriffen hatte.

Ein verängstigter Strickland sagte, es habe ihn „zögerlich gemacht, sie über alle meine künftigen Aktionen zu informieren“.

Strickland sagte aus, dass er mehrere Apple-Geräte besitze, auf die Armstrong Zugriff hatte, einschließlich seiner iCloud. Als ihr Misstrauen gegenüber Wilson wuchs, sagte er, er habe die SMS gelöscht, weil er „den Angeklagten einfach nicht aufregen wollte“.

Er fügte hinzu, dass er Wilsons Namen in seinem Telefon in Christine Wall geändert habe, „einfach um einen Konflikt mit dem Angeklagten zu vermeiden“.

Moriah „Mo“ Wilson wurde am 11. Mai in Austin erschossen. Sie war gerade von einem abendlichen Schwimmen mit Strickland nach Hause zurückgekehrt, mit dem sie einmal eine romantische Beziehung gehabt hatte

Zum Zeitpunkt der Ermordung Wilsons war Strickland ein Radprofi, der seinen Lebensunterhalt mit Sponsoringverträgen verdiente.

Strickland sagt, dass er nach einem Rennen ein Video von Rennfahrern gepostet habe, in dem viele Leute, darunter auch Wilson, zu sehen seien. Armstrong wurde wütend, weil Stickland das Video auf Instagram gepostet hatte.

Er fügte hinzu, dass Armstrong verärgert sei, obwohl er behauptet habe, er habe ihr klar gemacht, dass er nichts mit Wilson zu tun habe, und dass seine Beziehung zu ihr zu diesem Zeitpunkt rein beruflicher Natur gewesen sei.

Ein anderes Mal reiste Strickland zu einem Rennen nach Kalifornien und kontaktierte Wilson, und er sagte, sie hätten sich wieder in Santa Cruz getroffen, um zu trainieren.

Nach Wilsons und Stricklands heimlichem Treffen wurde Armstrongs 2012er Jeep Grand Cherokee beim Fahren vor dem Haus von Wilsons Freund in Austin gesehen, wo der Radfahrer ermordet wurde

Nach ihrer Flucht starteten die US-Marshals eine groß angelegte Fahndung nach Armstrong

Am Tag vor der Schießerei sagte Strickland, Wilson habe ihm eine SMS geschrieben, um ihm mitzuteilen, dass sie zu einem Rennen in Texas sein würde, und sie hätten darüber gesprochen, eine kurze Trainingsfahrt in Austin zu machen.

Am nächsten Tag ging er zum Zahnarzt, als Wilson ihm eine SMS schrieb, dass sie eine Solo-Fahrradtour machen würde. Wilson und Stickland verabredeten sich und sie schickte ihm eine SMS mit der Adresse, an der sie wohnte, in Cashs Wohnung.

Sie beschlossen, stattdessen schwimmen zu gehen, weil es über 100 Grad war, bevor sie in einem Restaurant Halt machten.

Er setzte sie mit seinem Motorrad in der Wohnung ab und sagte, dass er Wilson am liebsten gesagt hätte, sie solle seine Taille mit ihren Knien umfassen und sich an seiner Taille festhalten, um zu verhindern, dass sie stürzte.

Er fügte in seiner Aussage hinzu, dass Armstrong ihn anrief, während er mit Wilson unterwegs war, er aber nicht antwortete und zugab, ihr nie gesagt zu haben, dass Wilson in der Stadt sei.

Strickland sagt, er habe sich ein Alibi ausgedacht, anstatt ihr zu sagen, dass er Wilson sehen würde. Er sagte, er habe Armstrong erzählt, dass er einem Freund der Familie Blumen liefern würde.

Als er nach seinen letzten Worten an Wilson gefragt wurde, erinnerte er sich: „Wir sagten, wir würden uns bald sehen“, bevor er Armstrong eine SMS schickte, als er nach Hause kam, auf die sie nie antwortete.

Er sagt, dass Armstrong schließlich bei ihnen zu Hause ankam und eine Yogamatte bei sich hatte.

Strickland sagt, Armstrong sei in dieser Nacht „ruhig“ gewesen. Er sagte, er habe an diesem Abend ein Glas Whisky getrunken und sich mit Armstrong eine Radsportdokumentation angesehen.

Als er die Nachricht von Wilsons Tod hörte, sagte er, er sei „schockiert“ und gestand Armstrong, dass er am Abend zuvor bei ihr gewesen sei, um zu erklären, warum die Polizei mit ihm sprechen wollte.

Anschließend gab er eine „höchst unangenehme“ Polizeiaussage ab, die über sechs Stunden dauerte.

Die Polizei fand diese Waffe am 12. Mai, einen Tag nach dem Mord, im gemeinsamen Haus des Paares, wo sie auch Armstrongs Reisepass und Fremdwährung auf einem Tisch fand.

Nach Angaben des Staates hat Armstrong Wilson mit einer Waffe erschossen, die Strickland für sie gekauft hatte.

Er sagte, dass es eine „sehr schockierende Information“ sei, zu erfahren, dass der Jeep seiner Freundin außerhalb der Wohnung stand, in der Wilson wohnte, fügte aber hinzu, dass er sich damals immer noch in einer liebevollen, engagierten Beziehung zu Armstrong befunden habe.

Strickland sagt, er habe sein Telefon der Polizei übergeben und nachdem er die Polizei verlassen hatte, sei Strictland zum Haus seines Vaters gegangen, bevor er nach Hause zu Armstrong zurückgekehrt sei.

Er sagte ihr, sie solle einen „Zeitplan ihres Aufenthaltsorts aufschreiben, damit dieser dokumentiert und erklärt werden könne“. Er sagt, er habe sie gefragt, ob sie zu Wilsons Wohnung gegangen sei, und Armstrong antwortete, dass sie zu einem Waxing-Termin, einem Yoga-Kurs und einem Heiler in einem Geschäft namens „Nasha’s“ gegangen sei.

Am nächsten Tag ging sie in ein Café, weil sie glaubte, dass ihr Haus verwanzt sei, und sagte, er habe sie nie wieder gesehen.

Am Tag nach dem Mord kamen zwei Polizisten auf Strickland zu und fragten, ob er Wilson kenne. Er schüttelte zunächst den Kopf und gestand dann, dass er sie kannte.

Beide hatten geplant, am 12. Mai an einem Radrennen teilzunehmen.

Es war 20.36 Uhr, als Wilson die Wohnung ihrer Freundin betrat. Das letzte Mal, dass sie ihr Telefon benutzte, war um 21.13 Uhr, was die Polizei zu der Annahme veranlasst, dass dies ungefähr der Zeitpunkt war, an dem sie getötet wurde.

„Also bin ich die letzte Person aus ihrem Umfeld, die sie gesehen hat?“ er fragte die Polizei.

Kaitlin Armstrong auf ihrem Buchungsfoto, nachdem sie aus Costa Rica in die USA zurückgebracht wurde

Er bestritt, dass sie während ihres Dates intim gewesen seien, und beharrte darauf, dass sie sich nur umarmt hätten, gab aber zu, mit Wilson zusammen gewesen zu sein, während er eine Beziehungspause mit Armstrong hatte.

„Am Ende bin ich wieder mit meiner Freundin zusammengekommen“, sagte er, bevor er zugab, dass er seine Pläne mit Wilson vor Armstrong geheim gehalten hatte.

Auf die Frage, warum er mit Wilson in Kontakt geblieben sei, sagte er: „Ich habe nur mit ihr Schritt gehalten, weil sie großartig ist.“

Die Beamten fragten ihn dann, ob er die Adresse von Wilsons Mutter hätte.

Um 20.36 Uhr schickte Strickland Armstrong eine SMS, in der er ihr mitteilte, dass er auf dem Heimweg sei.

Eine Minute später wurde gefilmt, wie sich ihr Jeep der Wohnung näherte, in der Wilson wohnte.

Um 21.15 Uhr wurden zwei Schüsse von der Überwachungskamera eines Nachbarn eingefangen. Ein dritter wurde später vernommen.

Um 21.21 Uhr schickte Strickland Armstrong eine weitere SMS, in der er ihr mitteilte, dass er zu Hause sei. Kurz darauf kam sie dann nach Hause.

Cash, der Freund, bei dem Wilson wohnte, kehrte um 21.54 Uhr nach Hause zurück. Sie fand ihre Leiche im Badezimmer und rief 911 an. Die Polizei traf ein und erklärte Wilson um 22.10 Uhr für tot.

Wie Armstrong vermutlich in das Haus gelangt ist, bleibt ein Rätsel. Ihr Jeep wurde mehrmals zwischen 20 und 21 Uhr dabei gefilmt, wie er den Block des Tatorts umrundete.

Der Vermieter und Nachbar von Cash teilten der Polizei mit, dass er irgendwann zwischen 20:30 und 21:30 Uhr seine Garage betreten habe. Als er drinnen war, hörte er, wie jemand die Treppe von der Wohnung herunterlief.

Er sah, wie ein Radfahrer in einer Gasse hinter dem Gebäude in Richtung Süden davonraste, aber das Garagentor war nur teilweise geöffnet, was ihm die Sicht auf die Person auf dem Fahrrad versperrte.

Wilsons Fahrrad war das Einzige, was in der Wohnung fehlte. Es wurde 20 Meter vom Gebäude entfernt in der Vegetation gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die auf dem Fahrrad gefundene DNA möglicherweise stark mit der von Armstrong übereinstimmt.

Kurz nach 21.21 Uhr kam Armstrong nach Hause.

Am 12. Mai wurde Armstrong von der Polizei aufgrund eines ausstehenden, unabhängigen Haftbefehls befragt. Aufgrund eines Fehlers in diesen Unterlagen wurde sie ohne Anklageerhebung freigelassen.

Zwei Tage später bestieg sie mit dem Pass ihrer Schwester ein Flugzeug nach New York und dann nach Costa Rica, wo sie blieb, bis sie im Juli wegen Mordverdachts verhaftet wurde.

Sie hat sich nicht schuldig bekannt. Strickland gehört zu den Zeugen der Anklage im Prozess. Er versteckte sich, während Armstrong auf der Flucht war, und wurde nie verhaftet oder im Zusammenhang mit dem Mord angeklagt.

Staatsanwälte sagen, Armstrong sei eine von Eifersucht und Wut besessene Frau gewesen, die die Lügen ihres Freundes entdeckt und beschlossen habe, Wilson zu töten, um sie von der Bildfläche zu befreien.

Der Prozess in Austin, Texas, soll noch zwei Wochen dauern.