Kaiser übernimmt Vorsitz der LH-Konferenz officieel

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hoed met Monatsbeginn bereits den Vorsitz der Landeshauptleuteconferenz übernommen. Die officiële Staffelübergabe volgt am Montagvormittag durch seinen burgenländischen Amtskollegen Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf Burg Schlaining im Südburgenland. Der thematische Fokus für das nächste Halbjahr zou auch bei Kaiser auf dem Finanzausgleich liegen.

Kaisermachte bereits deutlich, dass die Länder heftig tegen een Verlängerung bzw. Fortschreibung des derzeitigen Finanzausgleichs sind. U kunt ervoor zorgen dat uw financiële positie in het grootste deel van de deelstaten wordt bereikt. In de ZiB2 van de ORF die bekend staat als de Sonnttagabend: Der verticale vertikale schlüssel (68 naar 20 naar 12 Zwitserse Bund, Ländern en Gemeinden) sollte parallel zu den Aufgabengebieten der Länder geändert zijn, wo besondere Belastungen bestaan, konkret bei Gesundheit, Sozia lem, Pflege und Elementaire padagogie. Die Länder wollen hier kunnen 25, die Gemeinden gut 15 Prozent vom Kuchen.

Als problematische keizer, die door de massa’s van de Bundes, en de versterkingen, die hun verteilende Finanzmasse hebben, minder worden. Die vom Bund angebotenen 10 Bn. Euro op fünf Jahre wies Kaiser zurück, hatten die Berechnungen maar gezeigt, dass davon nur 473 Mio. Euro voor Jahr für Länder en Gemeinden übrigbleiben.

Zu hervormingspotentieel befragt, betoogde Kaiser ganz im Sinne der Länder. Dus kan er zo vorstellen, Aufgaben abzugeben: Etwa bij der Elementarpädagogik, wo nach den Vorstellungen des Karntner Landeshauptmanns die Grundfinanzierung Bundessache waren gek. Dat die Länder Steuern zelf een probleem kunnen hebben, lehnte er ab. Een mogelijke wettbewerb führe zu Dumpingsteueraktionen, argumentatie er.

Vanaf juli auch der Vorsitz in der Länderkammer nach Kärnten wechselte, nehmen am Meditermin am Montag auch die nieuwe Bundesratspräsidentin Claudia Arpa en haar Vorgänger in dieser Funktion, Günter Kovacs (beide SPÖ), sowie weitere Mitglieder des Bundesrats und der Landesregierung teil.