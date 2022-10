Kaia Gerber sieht im Alaïa-Outfit genauso aus wie Mutter Cindy Crawford

Geschrieben von Leah Dolan, CNN

Mit dem Guten, dem Bösen und dem Hässlichen, „Look der Woche“ ist eine regelmäßige Serie, die sich dem Auspacken des am meisten diskutierten Outfits der letzten sieben Tage widmet.

Am Wochenende besuchte Model und Schauspielerin Kaia Gerber Hollywoods 2. Annual Academy Museum Gala in Los Angeles in einem zeitlosen, wenn auch nicht leicht gedämpften Alaïa-Rollkragenoberteil aus schwarzem Mesh, gepaart mit einem tiefvioletten drapierten Rock. Der Look sorgte online für viel Aufsehen, wobei Twitter-Nutzer darauf hinwiesen, dass die Kombination aus Gerbers seidigem, federndem Blowout und weichem, erdfarbenem Glamour – komplett mit einem Hauch lila Lidschatten – eine unheimliche Ähnlichkeit mit Mutter Cindy Crawford hervorrief.

Crawfords Karriere als eines der erfolgreichsten und anerkanntesten amerikanischen Models erstreckte sich über „The Big Six“ – ein liebevoller Spitzname für die Gruppe der Supermodels der 1990er Jahre, zu der auch Naomi Campbell, Christy Turlington, Kate Moss, Linda Evangelista und Claudia Schiffer gehörten 14 Jahre, bevor sie im Jahr 2000 offiziell aufhörte. Ihre Tochter mit dem amerikanischen Geschäftsmann Rande Gerber, die heute 21-jährige Kaia Gerber, wurde im September 2001 geboren – zwei Jahre nach ihrem Bruder Presley.

Gerber brauchte nicht lange, um in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, fotografierte ihre erste Kampagne für Versace im Alter von 10 Jahren und erschien mit 14 in der italienischen Vogue. (Presley Gerber begann als Teenager auch eine kurze Zeit in der Branche). Seitdem ist Gerbers Stern in der Modelszene aufgestiegen, und ihre Karriere weist bereits zahlreiche Parallelen zu der ihrer berühmten Mutter auf – beide liefen für Versace, Chanel, Michael Kors und Valentino und haben zahlreiche Vogue-Cover auf dem Buckel. Sie haben sogar zusammen in einem Paar mitgespielt. „Niemals in meinem Leben hätte ich gedacht, dass unser Berufsleben so aufeinanderprallen würde“, sagte Crawford Vogue im Jahr 2019, nachdem das Paar gemeinsam über den Laufsteg von Versace Spring-Summer 2018 gelaufen war.

Für die 2. Annual Academy Museum Gala in Los Angeles trug Gerber einen transparenten Alaiïa-Look (links) und sah ihrer Mutter Cindy Crawford auffallend ähnlich. Hier trug Crawford 1993 bei den 10. jährlichen MTV Video Music Awards (rechts) ein ähnliches schwarzes, transparentes Maxikleid. Anerkennung: Getty Images

Vergleiche zwischen Gerber und Crawford sind keineswegs neu – auf Gerbers Instagram wird jedes Foto, auf dem ihre Mutter zu sehen ist, normalerweise mit Kommentaren überflutet, die das junge Model Crawford als „Klon“ oder „Zwilling“ bezeichnen. Ganze Artikel wurden der Chronologisierung aller Zeiten gewidmet, in denen das Paar identisch aussah, aber diese Momente sind am überzeugendsten, wenn Gerber, absichtlich oder nicht, den Stil ihrer Mutter widerspiegelt. Bei den 75. Filmfestspielen von Cannes im Mai trug Gerber einen äußerst minimalistischen Celine-Neckholder in Feuerwehrautorot – die Träger und die Farbe erinnern an einen Herbst-Winter-Look von 1993, den Giorgio Saint’Angelo 1992 für Crawford modelliert hatte Das Outfit war vielschichtig mit Bedeutung: vom durchsichtigen Stoff der 90er Jahre, der in diesem Jahrzehnt unter anderem von Moss, Gwen Stefani, Jennifer Lopez und Drew Barrymore geliebt wurde, bis hin zu ihrem Seitenscheitel und den glatten Locken (bekannt bei Gen Z TikTokers als „Haare von Cindy Crawford“).

Sogar die Wahl des Labels war eine Anspielung auf ihre Mutter – Gerbers Kleid stammte aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2023 der Modemarke Alaïa; Azzedine Alaïa, der verstorbene Gründer des Labels, buchte Crawford von Ende der 80er bis in die 90er Jahre regelmäßig für Laufstegshows. „Alaïa war viele Jahre lang meine Uniform“, sagte Crawford 2018 gegenüber der E-Commerce-Plattform Net-A-Porter. „Ich würde beim Packen für Reisen immer ein schwarzes Alaïa-Kleid hineinwerfen, weil man nie wusste, wann man dieses Kleid braucht.“

Die Kombination aus Haaren, Make-up und Styling setzte das Internet in Brand – viele Twitter-Nutzer nannten Gerber den „Klon“ ihrer Mutter. Anerkennung: Jon Kopaloff/Getty Images

Die aktuelle Besessenheit der Modewelt vom Stil der 90er Jahre zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung, und insbesondere der schiere Trend hat sogar eine Wiederbelebung erfahren. Auf den Laufstegen dieser Saison spielten Designer mit durchsichtiger Schneiderei mit Perspektive, von Copernis salbeigrünen, durchsichtigen Twist-Tops bei der Paris Fashion Week bis hin zu Chanels schierer Subversion des klassischen Rockanzugs – komplett mit einer vollständig transparenten Bluse, die von einem Strick gesäumt ist Ausschnitt und zwei gut platzierte Stricktaschen. Vintage-Mesh hat auch einen Moment. Angetrieben von den Stilikonen der Generation Z, Bella Hadid, Dua Lipa und Kylie Jenner, gelten bedruckte, transparente Oberteile mit auffälligen Mustern als die Höhe des Stils. Archivalische Jean-Paul Gaultier-Mesh-Tops, die mit kontrastierenden Collagen strahlen, zum Beispiel, werden jetzt für über 300 US-Dollar bei Wiederverkaufs-Apps wie Depop verkauft.

Anstatt auf den Trend aufzuspringen, hielt Gerber es klassisch und minimalistisch – schließlich brauchte sie nur den Schrank ihrer Mutter zu plündern, um das Beste herauszuholen, was das Jahrzehnt zu bieten hatte.