PHILADELPHIA (AP) – Als Jennifer Byrne, Inhaberin und Technikerin bei Comfy Heating and Cooling, einen Anruf erhält, um eine relativ neue Klimaanlage zu reparieren, ist eine ihrer ersten Fragen, ob das Haus gerade renoviert wurde.

Hier in West-Philadelphia hat Byrne schlechte Renovierungsarbeiten festgestellt, bei denen Installateure Schritte wie die Druckprüfung nach der Installation überspringen. Dies kann zur Bildung von Eis und zum Austreten der kühlenden Chemikalien, der sogenannten Kältemittel, führen.

„Dieses Problem kommt hier extrem häufig vor. „Normalerweise erzählen die Leute, dass sie ein Haus gekauft haben, das umgedreht wurde, und dass alle möglichen Dinge nicht in Ordnung sind, zum Beispiel, dass die Klimaanlage einfriert“, sagte Byrne und bezog sich dabei auf die Eisbildung.

„Ich versuche, es so günstig wie möglich zu machen“, fügte sie hinzu, während sie die Ausrüstung aus ihrem LKW holte.

Es ist keine Kleinigkeit. Wenn Kältemittel auf diese Weise austreten, sind sie äußerst zerstörerisch für die empfindliche Erdatmosphäre. Sie sind „die stärksten Treibhausgase, die der modernen Wissenschaft bekannt sind“, wie es in einem Forschungsbericht heißt, und sie nehmen schnell zu.

Einer der am weitesten verbreiteten Stoffe mit der unfreundlichen Bezeichnung R-410A ist 2.088-mal klimaschädlicher als Kohlendioxid, das bei der Verbrennung von Kohle und Benzin entsteht. Ein wesentlicher Weg, damit die Menschen cool bleiben, besteht darin, die Welt heißer und instabiler zu machen.

Aus diesem Grund verbietet das Clean Air Act die absichtliche Freisetzung der meisten Kältemittel. Da die Environmental Protection Agency verpflichtet ist, bis 2036 eine Chemikalienfamilie zu 85 % aus dem Verkehr zu ziehen, geht es weiter darum, sauberere Alternativen zu entwickeln und zu verbreiten.

Byrnes Lastwagen ist mit Werkzeugen, Kanistern, Schläuchen und speziell versiegelten Zylindern beladen, darunter einer in Industrierosa, die das wirksame R-410A enthält. Wenn sie an einer leckenden Klimaanlage arbeitet, lässt sie das restliche Kältemittel zur sicheren Lagerung in einen der Zylinder ab, während sie das Gerät auseinandernimmt.

Aber diese undichten Klimaanlagen für Privathaushalte sind nur eine Möglichkeit, wie Kältemittel in die Atmosphäre gelangen, den Pegel messbar erhöhen und zur Zunahme extremer Wetterbedingungen beitragen.

Autos sind eine weitere Quelle dieser Superschadstoffe, sagt Eckhard Groll, Experte für Kältetechnik und Leiter des Maschinenbaus an der Purdue University. Klimaanlagen in gasbetriebenen Fahrzeugen sind „anfällig für Undichtigkeiten“ und im Durchschnitt treten jedes Jahr etwa 25 % des Kältemittels aller Autos aus. Da es allein in den USA mehr als 200 Millionen Benzinautos gibt, entweichen laut Groll jedes Jahr etwa 100 Millionen Pfund Kältemittel in die Atmosphäre.

Supermärkte sind die zweitgrößte Leckagequelle, da sie groß sind und umfangreiche Rohrleitungen das Kältemittel zu jeder Kühlvitrine transportieren. Danielle Wright, Geschäftsführerin des North American Sustainable Refrigeration Council, einer Interessenvertretung, sagte, dass der durchschnittliche Supermarkt jedes Jahr etwa 25 % seines Kältemittels ausläuft, was mit einem Dokument der Environmental Protection Agency aus dem Jahr 2011 übereinstimmt.

„Ich würde nicht sagen, dass (Supermärkte) unbedingt Abstriche machen, aber sagen wir es so: Es ist billiger, das Kältemittel auslaufen zu lassen, als ein lecksicheres System zu bauen“, sagte Wright.

Die Notwendigkeit, Kältemittellecks zu minimieren, hat eine Wiederverwendungs- und Rückgewinnungsindustrie beflügelt. Ein Unternehmen ist A-Gas Rapid Recovery, das unter anderem über Anlagen in Dallas, Texas, Toledo, Ohio und Punta Gorda, Florida verfügt.

„Kältemittel können viele Male verwendet werden und 30 Jahre lang halten“, sagte Mike Armstrong, Präsident von A-Gas in Amerika. Das Unternehmen nimmt Kältemittel und Tanks aus dem ganzen Land und darüber hinaus auf, entleert sie, reinigt und gewinnt die Chemikalien zurück und versendet recycelte Produkte.

„Einige Techniker haben damals buchstäblich einfach die Leitung durchtrennt und das Gas in die Atmosphäre abgelassen“, sagte Anthony Nash, Schulungsleiter für ein A-Gas-Netzwerk. Nun „machen die EPA und die Vorschriften, denen wir unterliegen, das nicht nur illegal, sondern auch unethisch“, sagte er.

Kältemittel, die nicht wiederverwendet werden können, durchlaufen einen sehr hohen Temperaturprozess namens Pyrolyse, bei dem die Gase zerstört werden. Das Geschäft boomt.

„Diese Branche wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich um das Vier- bis Fünffache wachsen“, sagte Armstrong.

NACHHALTIGE ERSATZTEILE

Gleichzeitig sucht die chemische Industrie nach Ersatz. Bislang sind einige viel besser für das Klima, könnten aber auch andere Nachteile haben, wie zum Beispiel, dass sie entflammbar sind, und ihre langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht bekannt.

Eine Reihe von Forschern betrachten Kohlendioxid selbst als Kältemittel. Groll wies jedoch darauf hin, dass der Druck extrem hoch sein müsse und daher unterschiedliche Systeme erforderlich seien.

Kohlendioxid wäre großartig, „wenn wir es aus der Atmosphäre entfernen“, sagte Christopher Cappa, Professor für Umwelttechnik an der University of California, Davis. „Aber wenn wir es nur als Kältemittel produzieren würden, wäre das nicht unbedingt annähernd so gut.“

„Man könnte sich eine Zukunft vorstellen, in der wir zu einer weitgehend fossilfreien Wirtschaft übergehen und unsere Hauptquelle für Kohlendioxid darin besteht, es der Atmosphäre zu entziehen“, sagte Cappa.

Heutzutage können gewerbliche Käufer auf der Suche nach einer saubereren Kühlung fündig werden. „Das ist eine Art niedrig hängende Frucht, es ist eine bekannte Technologie und sie ist marktreif“, sagte Wright.

Anders verhält es sich jedoch mit der Klimaanlage. Wright behauptet, dass Lobbybemühungen von Herstellern von Chemie- und HVAC-Geräten sowie bestimmte Vorschriften und Standards das Wachstum saubererer Kältemittel für Klimaanlagen in den USA zum Stillstand gebracht haben

Aber ein großer Hersteller, Trane Technologies, sagte, er habe intensiv an saubereren Alternativen gearbeitet, eine ausgewählt, die 78 % weniger schädlich sei als die aktuelle, und werde sie ab 2024 schrittweise in seine Anlagen einbauen.

Jarad Mason, Assistenzprofessor für Chemie und chemische Biologie an der Harvard University, arbeitet mit Forscherkollegen an der Entwicklung eines Kältemittels, das tatsächlich fest und nicht dampfförmig ist. Das Mineral Perowskit kann bei niedrigem Druck gut Wärme absorbieren und so seine Umgebung kühlen.

Die Forschung an festen Kältemitteln steckt noch in den Kinderschuhen, aber Mason sagte, er sei hinsichtlich ihres Potenzials optimistisch, da sie in Kühlschränken, Gewerbegebäuden und Privathäusern eingesetzt werden könnten.

„Der Bedarf an Heizung und Kühlung wird weiter steigen und es ist absolut entscheidend, dass wir nachhaltige und wirtschaftliche Möglichkeiten haben, alle Menschen auf der Welt zu versorgen“, sagte er.

___

Die Klima- und Umweltberichterstattung von Associated Press wird von mehreren privaten Stiftungen unterstützt. Weitere Informationen zur Klimainitiative von AP finden Sie hier. Für sämtliche Inhalte ist allein der AP verantwortlich.

Isabella O’malley, The Associated Press