Kader und Vorschau für die USA-Weltmeisterschaft 2022: Gregg Berhalter gibt endgültiges 26-köpfiges Team bekannt

Der Kader für die USA-Weltmeisterschaft 2022 wurde von Trainer Gregg Berhalter bekannt gegeben, wobei Chelsea-Stürmer Christian Pulisic das Team in Katar anführen wird.

Die USA wurden neben England, Wales und dem Iran in Gruppe B der Katar-Weltmeisterschaft 2022 gelost, harte Prüfungen, die sie bestehen müssen, wenn sie ihre Ambitionen auf das Erreichen der K.-o.-Runde erfüllen wollen.

Die USA haben jedoch bereits eine Geschichte davon, eine der Nationen bei der Weltmeisterschaft zu schlagen. Im „Miracle on Grass“ der 1950er-Jahre fügten die USA die schockierendste WM-Niederlage in der Geschichte Englands hinzu. Sechzig Jahre später bedeutete ein 1:1-Unentschieden gegen Rooney, Lampard, Gerrard & Co., dass die USMNT ihre Gruppe vor den Three Lions anführte.

Können sie einen Hattrick der WM-Überraschungen gegen England vollenden? Die Hoffnungen auf einen K.-o.-Lauf mit einer Reihe aufstrebender Jugendlicher vor ihren Co-Hosting-Aufgaben im Jahr 2026 sind groß.

Sie müssen jedoch eine gewisse Konstanz finden, was für eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren schwierig sein kann. Nach dem Sieg über Mexiko im Gold Cup-Finale 2021 stiegen die Qualifikationserwartungen, aber Niederlagen gegen Costa Rica und das niedrige Panama und eine Punkt von sechs gegen Kanada waren symptomatisch für eine Mannschaft, die heiß und kalt weht.

Trotz des Alters der Mannschaft haben die USA eine starke Mentalität. Die jugendliche USMNT hat keine Angst, ihre Fähigkeit, den Ball zurückzugewinnen, zum Platzen zu bringen – verkörpert durch Weston McKennie von Juventus und Tyler Adams von Leeds zusammen im Mittelfeld – definiert ein erstickendes hohes Pressing. Der jugendliche Flügelspieler Gio Reyna, der 2021/22 größtenteils verletzt war, spielt wieder für Borussia Dortmund und kämpft mit Christian Pulisic, Timothy Weah, Josh Sargent, Brenden Aaronson und anderen um einen WM-Startplatz.

Diese Unerfahrenheit könnte jedoch ihren Untergang beweisen. Da er sich 2018 nicht qualifizieren konnte, ist DeAndre Yedlin der einzige Spieler im Kader mit WM-Minuten auf seinem Konto. Defensivführer Miles Robinson, der sich die Achillessehne reißt, ist ein schwerer Schlag, da die Optionen für den Innenverteidiger auf Partner Walker Zimmerman auf Tim Ream aus dem Ruhestand oder Cameron Carter-Vickers von Celtic beschränkt sind.

Auch mit der Ära von Brad Friedel, Kaser Keller und Tim Howard in der Vergangenheit wird es für die US-Torhüter schwierig, den Gegner fernzuhalten. Die Begegnung mit ihrem in den USA ansässigen Kapitän Gareth Bale könnte die Nation weiter in Verlegenheit bringen, aber ein Platz in der Ko-Runde wird ihnen sicherlich helfen, sich weiter auf die Ausrichtung des Turniers im Jahr 2026 vorzubereiten.

Kader der US-Weltmeisterschaft 2022

Kader der USA-Weltmeisterschaft 2022: Das endgültige 26-Spieler-Team

GK: Ethan Horvath (Luton)

GK: Sean Johnson (New York City)

TW: Matt Turner (Arsenal)

DF: Cameron Carter-Vickers (keltisch)

Cameron Carter-Vickers (keltisch) Abwehr: Sergino Dest (AC Mailand)

Abwehr: Aaron Long (New York Red Bulls)

Abwehr: Shaq Moore (Nashville)

Abwehr: Tim Ream (Fulham)

Abwehr: Antonee Robinson (Fulham)

Abwehr: Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Abwehr: DeAndre Yedlin (Miami)

Abwehr: Walker Zimmerman (Nashville)

MF: Brenden Aaronson (Leeds)

MF: Kellyn Acosta (Los Angeles)

MF: Tyler Adams (Leeds)

Mittelfeld: Luca de la Torre (Celta Vigo)

Mittelfeld: Weston McKennie (Juventus)

Mittelfeld: Yunus Musah (Valencia)

Mittelfeld: Cristian Roldan (Seattle)

FW: Jesus Ferreira (Dallas)

HW: Jordan Morris (Seattle)

ST: Christian Pulisic (Chelsea)

ST: Gio Reyna (Borussia Dortmund)

FW: Josh Sargent (Norwich)

FW: Tim Weah (Lille)

ST: Haji Wright (Antalyspor)

Die besten Torschützen der USA-Weltmeisterschaft 2022

1 Tor: Timothy Weah

Gelbe Karten für die WM 2022 in den USA

Gelbe Karten: Tim Ream, Sergino Dest, Weston McKennie, Kellyn Acosta

USA-Manager

Wer ist der Trainer der USA für die WM 2022?

Gregg Berhalter, der 2002 zum Viertelfinalisten der USA gehörte, schnitt seine ersten Erfahrungen als Trainer in Schweden bei Hammarby ab und kehrte dann zu Hause zu Columbus Crew zurück. Er vertraut seit seinem Start im Dezember 2018 auf die Jugend und hat die älteren Stars Jozy Altidore und Michael Bradley zugunsten eines Hochgeschwindigkeitssystems über Bord geworfen. Es gewann den USMNT den Gold Cup 2021.

Starspieler der USA

Wer ist der beste Spieler der USA?

Die fünf Tore von Christian Pulisic machten in der Qualifikation den Unterschied – jetzt ist es an der Zeit, dass Captain America, der 2016 im Alter von 17 Jahren debütierte, Konstanz hinzufügt. Der Flügelspieler von Chelsea konnte sich unter Thomas Tuchel nicht durchsetzen, was zu ironischen Andeutungen führte, dass der Amerikaner Todd Boehly Tuchel feuerte, um die Hoffnungen seiner Nation in Katar zu wecken.

Wie viele Spieler dürfen die USA zur WM 2022 mitnehmen?

Als Sondermaßnahme aufgrund der COVID-19-Pandemie durften Nationalmanager zum ersten Mal bei einem großen Turnier 26 Spieler zur Europameisterschaft im vergangenen Sommer bringen – während die letztjährige Copa America Kader mit 28 Spielern zuließ.

Jetzt wurde bekannt gegeben, dass 26-Spieler-Kader für die Katar-Weltmeisterschaft zurückkehren werden, eine Erweiterung der üblichen 23-Mann-Teams.