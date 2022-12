Kader für die WM 2022 in Südkorea: Das endgültige 26-köpfige Team wurde bekannt gegeben

Das Südkorea Der WM-Kader 2022 wurde von Trainer Paulo Bento bekannt gegeben, wobei der 26-köpfige Kader Son Heung-min als Starspieler enthält.

Nur Brasilien, Deutschland, Argentinien und Spanien haben eine längere ununterbrochene Teilnahme an WM-Endrunden als Südkoreas 10.

Die Taegeuk Warriors, die in der Gruppe H der Katar-Weltmeisterschaft 2022 gegen Portugal, Ghana und Uruguay gelost wurden, hoffen auf das Achtelfinale, aber eine mittelmäßige Qualifikation und einige besorgniserregende Leistungen seither haben in Seoul für große Besorgnis gesorgt. Das asiatische Kraftpaket muss sein Bestes geben, obwohl es in den letzten Jahren besorgniserregend fehlte.

Allerdings müssen sie mit größeren Herausforderungen rechnen als im Qualifying. Südkorea musste sich nur gegen den Libanon, den Irak, Syrien und die Vereinigten Arabischen Emirate durchsetzen, und da jeder dieser vier der Verteidigung Priorität einräumte, stand die Qualifikation nie in Frage. Nach einem langsamen Start verbesserten sich die Leistungen und ein erster Sieg gegen den Iran seit 2011 war willkommen – aber insgesamt war es weit von dem Test entfernt, den sie brauchten.

Sie haben ein anständiges Rückgrat: Napolis Kim Min-jae ist enorm einflussreich, wenn er fit bleibt, und es gibt viele Mittelfeldoptionen, um hinter dem Weltklasse-Son Heung-min im Angriff zu spielen. Ihr Tempo nach vorne sollte Probleme bereiten.

Sie wissen immer noch nicht, wie sie das Beste aus Son herausholen können, während andere Angreifer wie Hwang Hee-chan (links) und Hwang Ui-jo von den Wolves heiß und kalt sind. Südkorea ist auch defensiv anfällig, und ein 5:1-Sieg gegen Brasilien im Juni war schockierend angesichts des Spielraums, der dem fünfmaligen Weltmeister eingeräumt wurde. Eine 0:3-Niederlage gegen den alten Rivalen Japan im Juli trug nur zur düsteren Stimmung bei.

Kader für die WM 2022 in Südkorea

GK: Kim Seung-gyu (Al-Shabab)

TG: Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai)

GK: Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)

Abwehr: Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai)

Abwehr: Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors)

Abwehr: Hong Chul (Daegu FC)

Abwehr: Kim Min-jae (Neapel)

Abwehr: Kwon Kyung-won (Gamba Osaka)

Abwehr: Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors)

Abwehr: Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai)

DF: Cho Yu-min (Bürger von Daejon Hana)

Abwehr: Yoon Jong-gyu (FC Seoul)

MF: Jung Woo-Young (Al-Sadd)

MF: Lee Jae-sung (Mainz)

MF: Hwang Hee-chan (Wölfe)

MF: Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu)

MF: Hwang In-beom (Olympiakos)

Mittelfeld: Na Sang-ho (FC Seoul)

MF: Sohn Jun-ho (Shandong Taishan)

MF: Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors)

MF: Jeong Woo-yeong (Freiburg)

MF: Lee Kang-in (Mallorca)

MF: Song Min-kyu (Jeonbuk Hyundai Motors)

ST: Sohn Heung-min (Tottenham)

ST: Hwang Ui-jo (Olympiacos)

FW: Cho Gue-sung (Jeonbuk Hyundai Motors)

Südkorea Torschützenkönig

2 Tore – Cho Gue-sung

1 Tor – Hwang Heechan, Kim Young-gwon, Paik Seung-Ho

Gelbe Karten und Sperren für Südkorea

2 gelbe Karten – Jung Woo-Young

1 gelbe Karte – Cho Gue-sung, Kim Young-gwon, Lee Kang-in, Hwang Heechan

Südkorea-Manager

Paulo Bento ist seit über vier Jahren im Amt, muss aber noch überzeugen. Die Bemühungen, sein Team von hinten ins Spiel zu bringen, scheinen zumindest gegen stärkere Gegner nicht funktioniert zu haben. Ein schwacher Asienpokal 2019, eine Niederlage gegen Katar, gefolgt von einer durchschnittlichen WM-Qualifikation und besorgniserregenden Ergebnissen beim Aufwärmen können diese Zweifel keineswegs zerstreuen.

Südkoreas Starspieler

Wer könnte es sein, wenn nicht Asiens größter Fußballstar Son Heung-min? Wenn Son gut spielt, hat Südkorea eine Chance, gut abzuschneiden, aber der Spurs-Star lastet enorm auf Druck, was sich manchmal gezeigt hat, wenn er für sein Land spielt. Der 30-jährige Skipper kann sich schuldig machen, zu viel zu versuchen und muss seinen Teamkollegen etwas mehr vertrauen.

Wie viele Spieler darf Südkorea zur WM 2022 mitnehmen?

Als Sondermaßnahme aufgrund der COVID-19-Pandemie durften Nationalmanager zum ersten Mal bei einem großen Turnier 26 Spieler zur Europameisterschaft im vergangenen Sommer bringen – während die letztjährige Copa America Kader mit 28 Spielern zuließ.

Jetzt wurde bekannt gegeben, dass 26-Spieler-Kader für die Katar-Weltmeisterschaft zurückkehren werden, eine Erweiterung der üblichen 23-Mann-Teams.