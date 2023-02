Kacey Musgraves, Cardi B & More gewinnen als bestgekleidete Grammys-Stars

Beachten: Das So trittst du auf dem roten Teppich der Grammys auf.

Am 5. Februar kamen Stars für die Feierlichkeiten 2023 in die Crypto.com Arena in Los Angeles. Während der diesjährigen Zeremonie, die von gehostet wird Trevor Noah, zielt darauf ab, die hellsten Künstler der Musik und ihre Hits zu feiern, der rote Teppich war der Ort für sie, um Spaß mit Mode zu haben und mutige Looks zu servieren. (Siehe hier jeden Stern.)

Schließlich gibt es bei den Grammys keinen Black-Tie-Dresscode, also bringen sie normalerweise eine Mischung aus auffälligen Stilen hervor. In den vergangenen Jahren kamen Promis in allem, von einem Aschenputtel-ähnlichen Ballkleid bis zu einem riesigen Ei, zur Preisverleihung – und dieses Jahr kamen sie nicht, um zu spielen.

Nehmen Taylor Swift, die in einem nachtblauen zweiteiligen Kleid von Roberto Cavalli verblüffte, als sie über den Teppich tänzelte. In der Zwischenzeit, Kacey Musgraves war hübsch in Pink in einem federleichten Valentino-Umhang.

Und immer einer, der einen dramatischen Auftritt hat, Cardi B war wild wie immer in einem skulpturalen Kleid von Gaurav Gupta Couture. Sie vervollständigte den dramatischen Look mit Diamant-Kronleuchter-Ohrringen.