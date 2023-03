Die Kabinettsklausur im brandenburgischen Schloss Meseberg heeft een inschatting gemaakt van de Bundeskanzler Scholz om een ​​van de meest verspreide Streitfragen geführt te krijgen. Bei der Frage nach einem Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 spielt er den Ball der EU-Kommission zu.

Die Spitzen der Ampel-Koalition waren nach der Kabinettsklausur der Bundesregierung im brandenburgischen Meseberg eine positive Bilanz zoog. “Ik kan Ihnen melden, dat we ook fortschritte gemacht haben beivielen Fragen hebben, die wir im Alltagsgeschäft verhandeln”, zei Scholz bij de abschließenden Pressekonferenz. Die Ampel-Koalition wolle non “in ganz kurzer Zeit” verchiedene Vorhaben zum Abschluss bringen. “Dat, was hier stattgefunden hat, ist ein sehr fühlbares Unterhaken en auch die gemeinsame Überzeugung, dass das gelingen wird.”

Im Streit um ein Aus für nieuwe Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 sieht er die EU-Kommission am Zug. Als u weet dat de Bundesregierung uw eigen einig is, kunt u ervoor zorgen dat de Europäische Kommission één Vorschlag machen, waarbij E-Fuels nach 2035 zijn ingevoerd. Die kunnen worden gebruikt om de diskussie met de “politieke werking” van de kommissie in gang te zetten. “En jetzt geht es darum, dass es klar ist, dass das auch tatsächlich kommt.”

Minister van Financiën en FDP-chef Christian Lindner zei: für die FDP sei Technologieoffenheit ein hohes Gut. “Zoals het is, is het de moeite waard om politieke beslissingen te nemen over de antriebe in privaten Pkw.” Voor die achtergrond en in die tijd heeft de man de europäische Entscheidungsfindung binnengehaald. Gegenwärtig gebebe es keine Rechtssicherheit, dass tatsächlich auch nach 2035 Fahrzeuge mit Otto-oder Diesel motoren zugelassen werden gekönnen, wenn sie mit “Ökosprit” betankt. “Diese Rechtssichere, duidelijke verbinding van de Entscheidung über die Flottengrenzwerte mit der Neuzulassungsmöglichkeit brauchen wir.” Die EU-Abstimmung über das geplant Aus für nieuwe Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 war am Freitag Wegen Nachforderungen Deutschlands worden verschoven.

“Wir Brauchen Tempo”

Mit Blick auf den hohen Bedarf en Arbeitskräften hob Scholz hervor, Deutschland waren in de kommenden Jahren “das Problem der Arbeitslosigkeit hinter sich lassen”. Der Kanzler weet, es sei der Regierung in ihrem erstem Jahr gelungen, das Land durch die durch den Russischen Angriffskrieg ausgelöste Krise zu führen. Als “ein Schwung entstanden für unser Land”, van jetzt mitgenommen zijn solle, um die anstehende große Herausforderung der ökologischen Transformation der Wirtschaft zu bewältigen.

Scholz äußerte sich zuversichtlich, dass “wir diese große Aufgabe schultern zijn”. Dafür würden als Arbeitskräfte aber jede Frau en jeder Mann gebraucht, ook Arbeitskräfte aus dem Ausland. “Wir brauchen Tempo”, hob er mit Blick auf den Umbau der Wirtschaft and Energyerzeugung hervor, beispielsweise müssten pro Tag bis 2030 vier nieuwe windwijzers en elektromobiliteit werden geïntroduceerd.

“Wir stehen vor großen Herausforderungen, was the Transformation angeht”, zei auch Vizekanzler Robert Habeck. Er wies aber auch darauf hin, dass es vor 20 Jahren noch kaum Ökostrom in Deutschland gegeben habe und seither viel erreicht be sei. Herausforderungen schienen “immer so ein großer Berg zu sein”, es gebe aber “alle kans, die großen Herausforderungen zu bestehen”. Er is een duidelijk beeld, “dass wir aus der Klausur herausgehen und all Fragen losen were”.