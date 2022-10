Kabinett erlaubt Cosco begrenzte Einfahrt in den Hamburger Hafen | Aktuell Deutschland | DW

Das Bundeskabinett hat sich im Streit um die chinesische Beteiligung an einem Containerterminal im Hamburger Hafen auf einen Kompromiss geeinigt. Das teilten Regierungskreise in Berlin mit, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten.

Damit bremst die Bundesregierung ein seit längerem diskutiertes Übernahmeprojekt aus. Konkret geht es um ein sogenanntes Teilverbot: Die Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns am Containerterminal darf nur 24,9 Prozent betragen, bisher geplant 35 Prozent.

Habeck wollte Cosco die Einreise komplett verbieten

Der Kompromiss ist in der Ampelkoalition umstritten. Unter dem Eindruck der jüngsten Erfahrungen mit Russland und der Abhängigkeit von dessen Gaslieferungen entbrannte ein politischer Streit um die Frage, ob eine Beteiligung Chinas zugelassen werden sollte. In einer internen Überprüfung hatten sich insgesamt sechs Fachministerien dagegen ausgesprochen, auch die EU-Kommission hatte Bedenken geäußert.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnte vor neuen Abhängigkeiten. Das Wirtschaftsministerium hatte eine im September 2021 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Hamburger Hafenlogistiker HHLA und dem chinesischen Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports Limited über eine 35-prozentige chinesische Beteiligung am HHLA-Terminal in Tollerort geprüft. Habeck wollte Chinesen die Einreise komplett verbieten.

Das Containerterminal in Tollerort am Hamburger Hafen

Das wollten auch andere Ministerien. Medienberichten zufolge drängte das Kanzleramt jedoch auf eine vollständige Eintragung. Hätte das Kabinett diese Woche nicht entschieden, wäre der Verkauf wie ursprünglich zwischen Cosco und der HHLA vereinbart automatisch genehmigt worden.

Mit dem nun im Kabinett beschlossenen Teilverbot soll eine strategische Beteiligung verhindert und der Anteil auf eine reine Finanzbeteiligung reduziert werden. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass Cosco vertragliche Vetorechte bei strategischen Geschäfts- oder Personalentscheidungen eingeräumt werden.

Scholz reist nach Peking

Bundeskanzler Olaf Scholz, der Anfang November nach China reist, wies darauf hin, dass der Hafen nicht verkauft werde. Die staatliche Cosco-Gruppe betreibt auch die viertgrößte Containerreederei der Welt. Ihre Schiffe laufen seit mehr als 40 Jahren den Terminal Tollerort an.

Als Gegenleistung für die Beteiligung will Cosco das Terminal zu einem bevorzugten Umschlagplatz in Europa machen. Reedereibeteiligungen an Terminals sind in der weltweiten Containerlogistik üblich. Cosco selbst hält allein in Europa bereits Anteile an acht Terminals.

