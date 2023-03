Het Duitse kabinet hield een tweedaagse besloten vergadering in Meseberg om de energietransitie en het digitale beleid te bespreken, twee controversiële kwesties tussen de coalitiepartijen.

Terwijl de verdeeldheid achter de schermen blijft bestaan, waren de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, vice-kanselier en minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming Robert Habeck en minister van Financiën Christian Lindner het erover eens dat de bijeenkomst een positief resultaat had.

Snellere goedkeuringen voor hernieuwbare energie

“We moeten en willen vooruitgang meer omarmen. We hebben meer snelheid nodig. En we hebben meer vertrouwen nodig”, zei Scholz. Hiervoor moesten bureaucratische hindernissen bij de bouw van windturbines en andere bronnen van hernieuwbare energie worden weggenomen.

“We moeten tegen 2030 vier tot vijf nieuwe windturbines per dag plaatsen en het equivalent van meer dan 40 voetbalvelden vol zonnepanelen per dag”, zei hij.

De drie vooraanstaande politici waren het erover eens dat digitalisering en kunstmatige intelligentie kunnen worden gebruikt om de Duitse economie verder te laten groeien en het land te steunen voor de aanstaande energietransitie.

Tijdens de tweedaagse bijeenkomst was kunstmatige intelligentie een van de onderwerpen die uitgebreid aan de orde kwamen Afbeelding: Fabrizio Bensch/REUTERS

Kunstmatige intelligentie om de energietransitie te versnellen

Minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming Robert Habeck zei: “Kunstmatige intelligentie, de digitalisering van onze economie en transformatie zullen ons land en ook Europa de komende jaren welvaart en groei brengen.”

Habeck benadrukte vooral dat er 25 jaar geleden geen hernieuwbare energiebronnen waren in Duitsland. Hij zei dat hij er vertrouwen in had dat het land in de komende kwart eeuw klimaatneutraal zou kunnen worden.

Toen hem werd gevraagd naar een studie die zijn ministerie maandag publiceerde, legde Habeck uit dat het verminderen van de kosten als gevolg van klimaatverandering door preventie altijd de beste maatregel was.

De studie schatte dat klimaatverandering Duitsland tegen 2050 tussen de € 280 en € 900 miljard ($ 298 tot $ 960 miljard) zou kunnen kosten.

Wat werd er nog meer genoemd tijdens de persconferentie?

Tijdens de conferentie benadrukte Scholz de voortdurende steun van Duitsland aan Oekraïne, terwijl Habeck de nadruk legde op de inspanningen van Duitse burgers om het land te bevrijden van zijn afhankelijkheid van Russische olie en gas. Hij was ervan overtuigd dat de energieprijzen in de komende winter niet zo sterk zouden stijgen als in de vorige.

Minister van Financiën Christian Lindner maakte duidelijk dat er tijdens de kabinetsvergadering geen discussie was geweest over de begrotingen van het ministerie.

los/ar (dpa, AFP, Reuters)