K1 Magazin – FOCUS online

Grundausbildung in der Bundeswehr: Wer besteht den Härtetest?

Bevor Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst bei Heer, Luftwaffe oder Marine antreten, müssen sie in einer dreimonatigen Grundausbildung ihre Eignung für die Bundeswehr unter Beweis stellen. Dabei lernen sie unter anderem, wie man Leben rettet und wie man sich im Kampf verhält. Viele der Rekruten stoßen an ihre geistigen und körperlichen Grenzen. Das K1 Magazin war einen Tag auf dem Truppenübungsplatz dabei und hat eine Frau und einen Mann bei der Grundausbildung begleitet.

Für den Ernstfall gerüstet: Wie gut sind fertig gepackte Notfallrucksäcke?

Ein extremes Hochwasser wie letztes Jahr im Ahrtal oder die Evakuierung wegen einer Fliegerbombe zeigen, wie schnell man als Bürger in eine Notsituation geraten kann. Deshalb empfiehlt das „Bundesamt für Katastrophenschutz“, Notfallgepäck zu Hause zu haben. Dieser kann als fertig gepackter Notfallrucksack gekauft werden. Aber was ist drin – und lohnt sich die Investition? Das K1 Magazin hat zwei Rucksäcke einem Outdoor-Test unterzogen.

Steuergeldverschwendung in Berlin: Fehlplanung im Regierungsviertel!

Im Bundestag sitzen so viele Abgeordnete wie nie zuvor. Ihre Mitarbeiter und die Bundestagsverwaltung brauchen entsprechend viele Büros – und davon werden in Berlin reichlich gebaut. Doch bei der Planung gibt es Probleme: Bürogebäude werden nicht rechtzeitig fertig und die Kosten explodieren – finanziert aus Steuergeldern. K1-Magazin-Reporterin Viola Weiss ist in Berlin mit dem Stolperstein und zeigt gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler drei besonders krasse Fälle.