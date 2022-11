K-Pop-ETF-Schöpfer sagt, koreanische Inhalte befinden sich an einem „Wendepunkt“

Die K-Pop-Girlgroup BlackPink trat bei The Late Late Show mit James Corden auf, die am Donnerstag, den 18. April 2019 ausgestrahlt wurde. (Foto von Terence Patrick/CBS via Getty Images) Cbs-Fotoarchiv | CBS | Getty Images

Der Schöpfer hinter dem neuen börsengehandelten Fonds, der darauf abzielt, globale Fans koreanischer Inhalte in eine Investitionsmöglichkeit umzuwandeln, ist in seiner Prämisse optimistisch. Seit seiner Markteinführung am 1. September hat die KPOP und koreanischer Unterhaltungs-ETF hat sich nicht gut entwickelt – wurde kürzlich an der New Yorker Börse Arca bei 15,05 $ gehandelt – ein Rückgang von etwa 23 % seit seinem Debüt. Das steht im Einklang mit dem gesamten Kospi-Index, der in diesem Jahr um mehr als 20 % gefallen ist. Aber Jangwon Lee, Geschäftsführer von CT Investments and Contents Technologies und Schöpfer des ETF, ist trotz der schleppenden Aussichten für die globalen Märkte hoffnungsvoll in Bezug auf die koreanische Unterhaltungsindustrie.

„Der Konsum von Inhalten, insbesondere digital, ist in rezessiven und inflationären Umgebungen und längerfristig relativ widerstandsfähig“, sagte Lee in einem Interview mit CNBC und fügte hinzu, dass es „ein paar harte Wochen in allen Anlageklassen“ seit der Auflegung des Fonds gegeben habe. Die Aktien koreanischer Unterhaltungsunternehmen haben sich insgesamt unterdurchschnittlich entwickelt, wobei der Aktienkurs von YG Entertainment seit Jahresbeginn um etwa 26 % und Hybe um mehr als 64 % seit Jahresbeginn gefallen ist. „Wir glauben letztendlich, dass die zugrunde liegende Performance der Unternehmen in unserem ETF weitere Impulse geben wird, um die Nachfrage eines breiteren Anlegeruniversums anzuziehen“, sagte er.

Wir erleben einen Wendepunkt in K-Pop und K-Content, der von einer Subkultur, die in der Vergangenheit eher eine Subkultur war, allmählich weltweit den Mainstream-Status erreicht. Jangwon Lee CEO von CT Investments

Der KPOP ETF sagt auf seiner Website, dass er „ein konzentriertes Engagement in den an der Korea Exchange notierten Unternehmen bietet, die in der Unterhaltungsindustrie und der interaktiven Medien- und Dienstleistungsbranche tätig sind“. Der Fonds ist ein Index mit 30 Aktien, der Unterhaltungsunternehmen umfasst, die Bands wie BTS, BlackPink und Twice verwalten – ihre jeweiligen Agenturen sind HYBE, YG Entertainment und SM Entertainment. Dazu gehören auch Content-Macher wie Studio Dragon, das die Erfolgsserie „Crash Landing on You“ produzierte, und Plattformunternehmen wie AfreecaTV, über die einige selbst Videospiele spielen und essen. „Wir glauben, dass es sich noch in den Anfängen befindet, da wir Zeuge eines Wendepunkts in K-Pop und K-Content werden, der nach und nach weltweit den Mainstream-Status erreicht, von einer Subkultur in der Vergangenheit“, sagte er.

Die K-Pop-Girlgroup Twice von JYP Entertainment in der Yes24 Live Hall am 22. April 2019 in Seoul, Südkorea. Die Aktien koreanischer Unterhaltungsunternehmen haben sich insgesamt unterdurchschnittlich entwickelt. Jtbc Plus | Imazins | Getty Images

Nachholbedarf

Lee von CT Investments and Contents Technologies sagte, dass die Unternehmen für kreative Inhalte, die dieser Fonds globalen Investoren zugänglich macht, längerfristig gedeihen werden, wenn die Grenzen wieder geöffnet werden und Länder wie Südkorea und Japan die Quarantäne- und Testregeln für Touristen aufheben. „Es gibt einen erheblichen Nachholbedarf bei bestehenden Fans und K-Pop-Künstler haben bewusst rechtzeitig zur Wiedereröffnung neue Alben veröffentlicht“, sagte er und fügte hinzu, dass viele Künstlergruppen kürzlich ihre Welttourneen und Konzerte wieder aufgenommen hätten. Finanzanalyst Lee Ki-hoon von der Hana Financial Group sagte, die Pandemie habe bewiesen, dass das Genre davon profitiert habe, dass sein Musikgeschäft stärker auf „visuelle Konzepte“ ausgerichtet sei, wie durch seine Reichweite in den sozialen Medien zu sehen sei. „Das weltweite Fandom sieht einen Trickle-Down-Effekt von Gruppen wie BTS und BlackPink, da sie direkte Nutznießer von YouTube waren – es ist nicht durch Zeit oder Ort begrenzt“, sagte Lee Ki-hoon in einem Oktober-Bericht. BangtanTV, einer der YouTube-Kanäle von BTS, hat 71,5 Millionen Abonnenten, während der Kanal von BlackPink 82,7 Millionen Abonnenten hat.

BTS tritt während der 64. jährlichen GRAMMY Awards in der MGM Grand Garden Arena am 3. April 2022 in Las Vegas, Nevada auf. Johnny Nunez | Getty Images Unterhaltung | Getty Images

„Langjähriger Gläubiger“