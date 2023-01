Juventus-Star Weston McKennie hat dem Transfer zum „nächsten Verein“ zugestimmt, verrät Massimiliano Allegri mit Berichten, dass Leeds den US-Nationalspieler auf Leihbasis verpflichten wird

Juventus-Chef Massimiliano Allegri hat bekannt gegeben, dass Weston McKennie nicht an ihrem nächsten Spiel teilnehmen wird, da er einem Transfer „zugestimmt“ hat – angeblich zu Leeds United.

Der internationale Mittelfeldspieler der Vereinigten Staaten wurde mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht, wobei Leeds interessiert war, bevor auch Nottingham Forest für ihn ins Rennen ging.

Getty Weston McKennie steht kurz vor einem Wechsel in die Premier League

McKennie ist bei Juventus schon seit geraumer Zeit am Rande und in den letzten Tagen des Transferfensters könnte ein Transfer in Sicht sein.

Im Gespräch mit der Presse vor dem Ligaspiel von Juventus gegen Monza am Sonntagnachmittag sagte Allegri: „McKennie, es wird kein Morgen geben. Ich glaube, dass der Club eine Einigung mit seinem nächsten Club erzielt hat und es daher sinnlos ist, ihn morgen einzuberufen.“

Es wird weiter berichtet, dass Leeds der Verein ist, der das Rennen um die Verpflichtung des 24-Jährigen gewonnen hat, mit Behauptungen, er habe zugestimmt, sich der Premier League im Rahmen eines Leihvertrags anzuschließen.

Die Weißen standen wegen eines Wechsels für McKennie in ständigem Kontakt mit Juventus, und er würde ihr amerikanisches Kontingent erweitern, zu dem bereits die Spieler Tyler Adams und Brendan Aaronson sowie Cheftrainer Jesse Marsch gehören.

Forest erwog kürzlich die Möglichkeit, McKennie zu verpflichten, um seine Hoffnungen auf ein Überleben in der Premier League für mindestens eine weitere Saison zu verbessern.

Aber es scheint, dass er jetzt auf dem Weg ist, einen Arztbesuch in Leeds zu machen Fabrizio Romano Er behauptet, dass es eine Option geben wird, McKennie am Ende des Darlehens für rund 30 Millionen Pfund zu kaufen, und dass er bereits persönliche Bedingungen für einen Umzug in die Elland Road vereinbart hat.

Getty McKennie und Adams sind Teamkollegen auf internationaler Ebene

McKennie ist seit 2020 bei Juventus und wechselte zunächst von Schalke zu den Turiner Giganten, bevor er einen dauerhaften Vertrag abschloss.

Er war 2017 zu dem deutschen Verein gewechselt, nachdem er sich entschieden hatte, den FC Dallas aus der Major League Soccer zu verlassen.

Während er zu Beginn seiner Karriere bei den Bianconeri eine wichtige Figur im Kader von Juventus war, haben sich die Dinge seitdem geändert und er war nicht ganz so wirkungsvoll.

Er hofft, in England wieder in Topform zu kommen und im Rest der Saison bei seinem ersten Schuss in der Premier League ein Zeichen zu setzen.