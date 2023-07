Regierungspläne in Israel spalten seit Monaten weite Teile der Gesellschaft. Dies bringt Tausende wütender Menschen auf die Straße.

Kurz vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament mischte sich Israels Verteidigungsminister Joav Galant in den Streit um die Umwandlung ein Gerechtigkeit eingeschaltet. „Galant ergreift derzeit Maßnahmen, um einen breiten Konsens zu erreichen und die Sicherheit des Staates Israel zu gewährleisten“, sagte sein Büro auf Anfrage.

Zuvor hatte der israelische Fernsehsender Channel 12 darüber berichtet galant Er arbeitet daran, eine für Montag geplante Abstimmung über ein Schlüsselelement der umstrittenen Pläne seiner Regierung zu verschieben.

Dem Bericht zufolge will er zum Premierminister gehen Benjamin Netanjahu mehr Zeit, mit Gegnern Kompromisse einzugehen. Am Freitag schrieben mehr als 1.000 Reservisten der Luftwaffe einen Brief, in dem sie erklärten, dass sie im Falle der Verabschiedung des Gesetzes nicht mehr im Dienst wären. Medienberichten zufolge löste der Brief beim Militär Bedenken aus, dass es in der Region nicht mehr voll einsatzfähig sein würde. Ein Militärsprecher schrieb auf Twitter, dass die Auswirkungen derzeit geprüft würden.

Mehrere Minister der Regierung verurteilten die Drohung der Reservisten und betonten, dass sie diese nicht akzeptieren würden. Finanzminister Bezalel Smotrich schrieb auf Facebook: „Ein Land, das sich den Drohungen der Generäle unterwirft, wird faktisch zu einem Land, das von einer Militärjunta regiert wird.“

Netanjahu entließ Galant im März, nachdem er öffentlich dazu aufgerufen hatte, die Pläne zu stoppen, und davor gewarnt hatte, dass die nationale Sicherheit ernsthaft geschädigt werden könnte. Auf seine Entlassung folgten heftige Proteste und ein Generalstreik. Damals hatte der Regierungschef die Pläne ausgesetzt, Galants Entlassung wurde später rückgängig gemacht.

