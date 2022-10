Justizskandal um Mädchenmord: Anklage enthüllt grausame Details

Diese Nachricht erschütterte ganz Deutschland: Ein verurteilter Mädchenmörder kommt frei, weil die deutsche Justiz bei seinem Verfahren faul war. Dem ersten Urteil zufolge hat der 19-Jährige am 12. März 2020 eine 17-Jährige an einem Teich in Ludwigshafen vergewaltigt und erdrosselt. Außerdem hat er nach Angaben der Richter drei weitere Mädchen sexuell missbraucht.

Grausame Details des Verbrechens



Heute ist der verurteilte Mörder frei. Und währenddessen kommen weitere erschreckende Details des grausamen Mordes an dem 17-Jährigen ans Licht. Wie „Bild“ berichtet, soll der damals 17-Jährige das Mädchen bei ihrem ersten Date getötet haben. Zuerst schrieben sich die beiden Teenager auf ihren Handys eine SMS. Schon damals soll die damals 17-Jährige immer wieder sexuelle Äußerungen gemacht haben, auf die das Mädchen nicht reagiert habe. Beim ersten Treffen soll er sie von Anfang an belästigt haben. Zuerst in öffentlichen Verkehrsmitteln und schließlich auf der Straße auf dem Weg zu der Wohnung, in der der Mörder mit seinen Eltern lebte. Schließlich gingen die beiden zu einem nahe gelegenen Teich. Hier griff der junge Mann das Mädchen an, würgte sie bewusstlos, vergewaltigte und tötete sie. Nach dem Mord an der 17-Jährigen soll er auch Fotos von ihrem nackten, leblosen Körper gemacht haben. Auch ganz explizit aus ihrem Intimbereich. Die Anklageschrift, die „Bild“ vorliegt, soll lauten, dass sich der junge Mann auf den Aufnahmen auch nach der Tat sexuell stimulieren wollte.

Nach dem Mord ging er nach Hause, duschte und soll zu Abend gegessen haben, „als wäre nichts gewesen“, wie die „Bild“ weiter berichtet.

Schon am nächsten Tag stand die Polizei vor der Tür des Mörders. Er versuchte sich herauszureden, jemandem die Schuld zu geben, den er für einen anderen Freund des Mädchens hielt. Aber die Beweise waren überwältigend. Der Körper des Mädchens enthielt Spuren des Spermas ihres Mörders und andere DNA. Die Ermittler fanden die Körperfotos auch im Handy des damals 17-Jährigen. Gericht stellt Verfahren ein – Verurteilter Mörder freigelassen, Familie des Opfers fassungslos: „Er wird wieder töten“

Verurteilter Mörder auf freiem Fuß

Kaum zu glauben, dass der heute 19-Jährige trotz aller erdrückenden Beweise in der Anklage noch immer auf freiem Fuß ist. Der Grund: Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Frankenthal gegen den damals 17-Jährigen begann im September 2020. Im August 2022 wurde der damals 19-Jährige wegen dreifachen Mordes zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt. tödliche Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Kindern. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Frankenthal legten Berufung ein.

Das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken hat am Donnerstag die Beschwerde des Mannes für richtig erklärt, den Haftbefehl aufgehoben und die Freilassung des Angeklagten angeordnet. Der nicht nachvollziehbare Grund: Die Fortsetzung der Untersuchungshaft ist mit dem Anspruch des Angeklagten auf eine beschleunigte Strafzumessung nicht mehr vereinbar. Nach Ansicht des Gerichts waren die Verzögerungen nicht von ihm verschuldet und die Dauer der Untersuchungshaft unverhältnismäßig.