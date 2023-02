Justiz: Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Linksextremismus in Sachsen

Die Staatsanwaltschaft Dresden führt derzeit sieben Verfahren wegen des Verdachts auf Linksextremismus. Zwei davon befassen sich mit Anschlägen auf das Restaurant „Bulls Eye“ in Eisenach (Thüringen) und dessen Besitzer sowie Razzien in Eilenburg und Erfurt (Thüringen), wie eine Sprecherin der Justizbehörde auf Anfrage sagte. Hinzu kommen je zwei Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher linker Angriffe auf mutmaßliche politische Gegner in Leipzig im Jahr 2019 sowie gegen zwei Deutsche wegen Strafverweigerung.