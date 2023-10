Am Tag der offenen Tür im Kriminalgericht Moabit stehen Menschen in einer Schlange vor dem Eingang. Foto

Es geht um Diebstahl, Sachbeschädigung oder auch Mord und Totschlag – bis zu 300 Verhandlungen täglich gibt es vor dem Strafgericht Moabit. Wie ist es, auf der Anklagebank zu sitzen? Und wie sehen Demonstrationszellen aus, in denen die Angeklagten bis zum Prozessbeginn warten müssen? Darüber informierte das Gericht beim Tag der offenen Tür am Samstag – und stieß auf große Resonanz. Bis zum frühen Nachmittag wurden mehr als 3000 Besucher gezählt, darunter viele Kinder, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani sagte.

Rund 200 Mitarbeiter präsentierten das prachtvolle alte Gerichtsgebäude und informierten über die Abläufe. Auch Vereine und Verbände gaben auf den Fluren des Platzes Einblick in ihre Arbeit. Besucher konnten beispielsweise Brillen aufsetzen, die einen Eindruck davon vermittelten, wie man aussieht, wenn man betrunken ist oder Drogen genommen hat. Speziell für Kinder Es wurden Abläufe nachgestellt, die auf besonders großes Interesse stießen. Für Platzkarten standen die Menschen in langen Schlangen.

Jeder kann öffentliche Vorgänge jederzeit verfolgen. „Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Hürde für viele Menschen groß ist, einfach vor Gericht zu gehen“, sagte die Sprecherin Jani. Da Urteile „im Namen des Volkes“ gefällt werden, soll ein Eindruck vom Geschehen vermittelt werden. Bei den Scheinprozessen übernahmen die Mitarbeiter unterschiedliche Rollen – zum Beispiel auf der Richterbank oder auf dem Zeugenstuhl.

Das Strafgericht Moabit ist das historische Herzstück des Campus Moabit, der als größter zusammenhängender Strafgerichtskomplex Europas gilt. Neben dem Amtsgericht Tiergarten sind dort die Straf- und Strafvollstreckungskammern des Landgerichts Berlin sowie Teile der Staatsanwaltschaft Berlin ansässig.

Laut Sprecherin Jani arbeiten insgesamt mehr als 2.300 Menschen auf dem Campus Moabit. Fast 300 von ihnen arbeiten als Unteroffiziere und sind für die Sicherheit verantwortlich. An den Amts- und Landgerichten gibt es rund 370 Richter. Die Staatsanwaltschaft verfügt über rund 360 Staatsanwälte und knapp 100 Staatsanwälte.

Sie trugen laut Sprecherin Jani dazu bei, dass es im Jahr 2022 mehr als 25.800 Verhandlungen am Landgericht und rund 10.700 am Landgericht gab. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Prozesse gegen Klimademonstranten, die wegen Nötigung nach Straßenblockaden oder Sachbeschädigung vor Gericht gestellt werden.

Der Tag der offenen Tür findet in der Regel alle zwei Jahre statt. Nach Angaben der Justiz wurde er 2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Laut Janis kamen 2019 insgesamt rund 3.000 Menschen.

