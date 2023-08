Premierminister Justin Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire Trudeau haben sich nach Aussagen beider im Internet für eine Trennung entschieden.

„Sophie und ich möchten die Tatsache mitteilen, dass wir nach vielen bedeutungsvollen und schwierigen Gesprächen die Entscheidung getroffen haben, uns zu trennen“, schrieb Trudeau in einer Nachricht auf seinem Instagram-Konto.

Trudeau, 51, und Grégoire, 48, waren verheiratet im Mai 2005 und haben drei gemeinsame Kinder: zwei Söhne, Xavier, 15, und Hadrien, neun, und eine Tochter, die 14-jährige Ella-Grace.

„Wir bleiben wie immer eine enge Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir aufgebaut haben und auch weiterhin aufbauen werden“, schrieben Trudeau und Grégoire Trudeau in identischen Botschaften. „Zum Wohl unserer Kinder bitten wir Sie, unsere und ihre Privatsphäre zu respektieren.“

Grégoire Trudeau, eine ehemalige Fernsehmoderatorin, war während seiner gesamten politischen Karriere eine prominente Persönlichkeit an Trudeaus Seite und wurde zu einer eigenständigen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, da sie sich für verschiedene wohltätige und soziale Anliegen einsetzte, darunter psychische Gesundheit und Gleichstellung der Geschlechter.

Laut einer Erklärung des Büros des Premierministers haben Trudeau und Grégoire Trudeau „eine rechtliche Trennungsvereinbarung unterzeichnet“.

„Sie haben daran gearbeitet, sicherzustellen, dass alle rechtlichen und ethischen Schritte im Hinblick auf ihre Trennungsentscheidung unternommen wurden, und werden dies auch in Zukunft tun“, sagte Trudeaus Büro.

„Sie bleiben eine enge Familie und Sophie und der Premierminister konzentrieren sich darauf, ihre Kinder in einem sicheren, liebevollen und gemeinschaftlichen Umfeld großzuziehen. Beide Eltern werden im Leben ihrer Kinder ständig präsent sein und die Kanadier können damit rechnen, die Familie oft zusammen zu sehen.“ Die Familie wird ab nächster Woche zusammen im Urlaub sein.

ANSEHEN | Sophie Grégoire Trudeau darüber, wie sie Justin Trudeau unterstützt hat Sophie Grégoire Trudeau im Jahr 2019 darüber, wie sie Justin unterstützt hat Vor der Bundestagswahl 2019 sprach Sophie Grégoire Trudeau mit CBC News darüber, wie sie und Justin Trudeau gemeinsam durch raue Gewässer navigieren, wohlwissend, dass das öffentliche Leben im Zusammenhang mit der Politik schwierig sein würde.

Laut einer Quelle mit Kenntnis der Vereinbarungen ist Grégoire Trudeau in ein separates Haus in Ottawa umgezogen und der Premierminister wird im Rideau Cottage bleiben. Grégoire Trudeau wird auch Zeit im Rideau Cottage verbringen, wo ihre Kinder voraussichtlich die meiste Zeit leben werden, und die Trudeaus werden sich der Quelle zufolge die Erziehungspflichten teilen. Es wird erwartet, dass Trudeau diese Woche eine öffentliche Rede hält, bevor er mit seiner Familie in den Urlaub fährt.

Trudeaus Eltern – der frühere Premierminister Pierre Trudeau und Margaret Trudeau – trennten sich bekanntermaßen 1977. Über die Ankündigung der Trennung von Trudeau und Grégoire Trudeau wurde am Mittwoch ausführlich in den internationalen Medien berichtet.

Dominic LeBlanc, ein Kabinettsminister und Kindheitsfreund von Trudeau, sollte am Mittwochnachmittag liberale Abgeordnete über die Situation informieren.

ANSEHEN | Durch die Trennung rückt Privates in den Blickpunkt der Öffentlichkeit Trudeaus Trennung rückt Privatangelegenheiten in den Fokus der Öffentlichkeit Catherine Cullen, Moderatorin der CBC-Radiosendung „The House“, befasst sich mit der Trennungserklärung von Premierminister Justin Trudeau und Sophie Grégoire Trudeau und den politischen und verfahrenstechnischen Fragen, die sich aus dieser zutiefst persönlichen Entscheidung ergeben könnten.

Wie er in seiner Autobiografie erzählt, GemeinsamkeitenTrudeau und Grégoire Trudeau begannen ihre Beziehung im Jahr 2003. Grégoire Trudeau, die Tochter eines Börsenmaklers und einer Krankenschwester, war eine ehemalige Schulkameradin von Trudeaus verstorbenem Bruder Michel.

Das Paar verlobte sich 2004 und heiratete ein Jahr später während einer Zeremonie in der Kirche Sainte-Madeleine d’Outremont in Montreal – „für kanadische Verhältnisse eine süße und angemessen unauffällige Märchenhochzeit“, urteilte ein Autor für Maclean’s habe es beschrieben .

„Unsere Ehe ist nicht perfekt“

Sowohl Trudeau als auch Grégoire Trudeau sprachen zeitweise offen über ihre Beziehung und die Herausforderungen der Ehe.

„Unsere Ehe ist nicht perfekt und wir hatten schwierige Höhen und Tiefen, aber Sophie bleibt meine beste Freundin, meine Partnerin, meine Liebe“, schrieb Trudeau Gemeinsamkeitendas 2014 veröffentlicht wurde.

Grégoire Trudeau sagte ein Interviewer im Jahr 2015, dass „keine Ehe einfach ist.“

„Ich bin fast ein bisschen stolz auf die Tatsache, dass wir Schwierigkeiten hatten, ja, weil wir Authentizität wollen. Wir wollen die Wahrheit“, sagte sie. „Wir wollen im Laufe unseres Lebens als Individuen einander näherkommen und wir sind beide Träumer und wir wollen so lange wie möglich zusammen sein.“

Trudeau startete seine politische Karriere im Jahr 2007, als er beschloss, sich für die Nominierung der Liberalen Partei im Wahlkampf von Papineau in Montreal zu bewerben. Nachdem er dort 2008 und 2011 gewonnen hatte, begann Trudeau darüber nachzudenken, die Führung der Liberalen anzustreben. Die Entscheidung, schrieb er, würde letztendlich auf „eine zutiefst persönliche private Diskussion zwischen Sophie und mir“ hinauslaufen.

Trudeau und Grégoire Trudeau machen sich auf den Weg zu einem Regierungsflugzeug, als sie am 16. September 2022 den Flughafen in Ottawa verlassen. Trudeau und seine Frau gaben am Mittwoch bekannt, dass sie sich trennen. (Adrian Wyld/The Canadian Press)

„Wir hatten in diesem Sommer viele lange, ehrliche Gespräche“, erinnerte sich Trudeau. „Ich wollte sicher sein, dass sie aus eigener Erfahrung wusste, wie hart dieses Leben sein kann. Ich erinnerte mich für Sophie daran, dass mein Vater mir einmal gesagt hatte, ich sollte mich niemals gezwungen fühlen, für ein Amt zu kandidieren. ‚Unsere Familie hat genug getan, ‚ er sagte.“

Sein Vater sagte, dass Trudeau bemerkte, „obwohl er noch nie die unaufhörliche, niederträchtige Kritik der Politik des 21. Jahrhunderts erlebt hatte“.

„Ich begrüße eine gute Auseinandersetzung, und meine Haut ist dick, aber ich bin in der Realität des öffentlichen Lebens aufgewachsen“, schrieb Trudeau. „Sophie hatte es nicht getan, und unsere Entscheidung würde unsere Kinder in gewisser Weise mehr betreffen als jeden von uns.“

ANSEHEN | Sophie Grégoire Trudeau spielte eine „große“ Rolle in der Karriere des Premierministers Laut einem Reporter spielte Sophie Grégoire Trudeau eine „große“ Rolle in der Karriere des Premierministers Die Globe-and-Mail-Reporterin Laura Stone, die Sophie Grégoire Trudeau porträtierte, spricht über die „große“ und sehr öffentliche Rolle, die sie in der politischen Karriere des Premierministers spielte.

In einem (n Interview Im Jahr 2008 sagte Grégoire Trudeau, als sie Trudeau traf, „Politik war nicht unmöglich, aber weder im kurzfristigen noch im mittelfristigen Plan.“

„Aber es ergab sich eine Gelegenheit, und wir hatten das Gefühl, dass ein Teil von uns angesichts der Stimme, die wir haben, und der Möglichkeiten, die sich uns bieten, egoistisch wäre, wenn wir uns nicht auf dieses Abenteuer einlassen würden“, sagte sie.

In Gemeinsamkeitenschreibt Trudeau Grégoire Trudeau zu, dass er seinen politischen Stil „tiefgreifend“ beeinflusst und ihm geholfen habe, auf dem Boden zu bleiben.

„Manchmal ist es für Menschen, die die Politik zu ihrem Lebensunterhalt gemacht haben, leicht, sich in der Hitze des Gefechts zu verfangen und ihre persönlichen Werte zu vergessen. Sophie tut das nie, und egal, wie intensiv die Dinge werden, sie sorgt dafür, dass ich es auch nicht tue.“ Trudeau schrieb.

Trudeau balanciert seinen Sohn Hadrien in der Luft, während Grégoire Trudeau 2015 bei einem Baseballspiel in Toronto dabeisteht. Das Paar gab am Mittwoch bekannt, dass sie beide eine ständige Präsenz im Leben ihrer Kinder sein werden. (Catherine Cullen/CBC)

Privatleben im Allgemeinen privat Angelegenheiten

Das Privatleben von Premierministern wird im Allgemeinen als Privatangelegenheit behandelt. Aber Pierre Trudeaus Beziehung zu Margaret Sinclair – einschließlich ihre Hochzeit im Jahr 1971 Und ihre Trennung im Jahr 1977 wurde stark beworben. Trudeau war der erste Premierminister, der während seiner Amtszeit heiratete, und auch der erste, der sich öffentlich von seiner Partnerin trennte. Margaret Trudeau verriet sie später lange Kampf mit psychischen Erkrankungen .

Justin Trudeau, der neun Monate nach der Hochzeit seiner Eltern geboren wurde, erlebte deren Scheidung als kleines Kind und schrieb ausführlich über diese Jahre Gemeinsamkeiten. Trudeau sagte, dass vieles, was über die Beziehung seiner Eltern geschrieben wurde, „reißerisch und ungenau“ sei.

ANSEHEN | Trudeaus gibt Trennung bekannt Trudeaus gibt nach 18 Jahren Ehe Trennung bekannt Premierminister Justin Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire Trudeau haben im Internet Erklärungen veröffentlicht, in denen sie sagen, dass sie sich nach 18 Jahren Ehe trennen.

„Aus meiner heutigen Sicht ist die weit verbreitete Geschichte vom Ehezerfall meiner Eltern nichts anderes als eine Karikatur, denn mein Vater war nicht nur der traditionsgebundene Hartnäckige, den er zu sein schien, und meine Mutter war nicht ganz der völlig freie Geist, den ihr Handeln vermuten lässt. “ Trudeau schrieb.

„Die Dinge sind nie so einfach, besonders bei einem Paar, das so komplex ist wie meine Eltern, und ich bin nach wie vor amüsiert und verärgert über diejenigen, die ihre Beziehung – all die Leidenschaft, den Triumph, die Erfolge und die Tragödie – nur schwarz auf weiß betrachten und sie nur sehen.“ als fehlerhafte Verbindung zwischen einem kühlen und distanzierten Mann und einer überschwänglichen und hemmungslosen jüngeren Frau. Das war das, aber auch noch viel mehr.“