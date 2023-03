Justin Gaethje bewees dat hij nog steeds een kracht is om rekening mee te houden bij UFC 286.

‘The Highlight’ boekte een enorme overwinning op Rafael Fiziev in de O2 Arena in Londen na een bloedig gevecht van drie ronden met de streakende lichtgewicht mededinger.

Getty Hij won de overwinning en vierde dat op typisch opwindende wijze

Na een aarzelende start barstte het co-main event van UFC 286 tot leven waarbij beide mannen grote klappen uitdeelden.

Gaethje leek het beste uit de vroege uitwisselingen te halen, althans in de ogen van de 20.000 fans in de O2 Arena die zijn naam meerdere keren zongen in de eerste ronde.

Het gevecht had aan het einde van het eerste frame echt aan de verwachtingen voldaan. Gaethje landde een enorme bovenhandse rechts, maar at een enorme knie aan het lichaam voordat de menigte beide mannen terug naar hun hoeken juichte.

Fiziev begon het over te nemen aan het begin van de tweede ronde. Hij was net iets te snel voor Gaethje en kon verschillende keren zijn kaak testen voordat hij gemakkelijk tegenaanvallen kon ontwijken.

Gaethje landde verschillende opvallende schoten en veroorzaakte zelfs wat schade aan het gezicht van zijn tegenstander, maar hij kon het schotvolume of de variëteit van Fiziev niet evenaren.

Fiziev landde een groot schot dat Gaethje in het begin van de derde ronde wiebelde, maar de altijd-game lichtgewicht vechter herstelde zich snel en begon zelf enorme stoten uit te delen.

Getty Fiziev zag er al vroeg bij UFC 286 iets te snel uit voor Gaethje

Getty ‘The Highlight’ landde tijdens het gevecht met grote schoten

Het Londense publiek juichte hem toe toen hij op jacht ging naar een hooimakerfinish in een gevecht waarbij hij wegliep met een prestatiebonus van $ 50.000.

Beide mannen stortten hun ziel in de laatste seconden van het UFC 286 co-main event, maar ze konden de finish niet vinden en het gevecht ging naar de scorekaarten van de juryleden.

Gaethje won de gedeelde beslissing, waarbij twee van de drie officials het gevecht met 29-28 in zijn voordeel scoorden, wat betekent dat hij nu door kan gaan naar een mogelijk titelgevecht.

Dustin Poirier is iemand die Gaethje leuk zou vinden, terwijl hij ook graag weer tegen Charles Oliveira zou willen staan.

Tijdens de persconferentie na het gevecht zei hij: “De verliezer van het gevecht tussen Charles Oliveira en (Beneil) Dariush … ik vecht liever niet tegen Dariush – ik hou van die kerel

“Ik denk dat hij Oliveira gaat verslaan. Ik vocht als een volslagen idioot toen ik tegen Oliveira vocht, dus ik zou dat gevecht graag terugkrijgen, maar Dustin is een goede optie.

De 34-jarige heeft zijn bijnaam verdiend sinds hij in juli 2017 bij de belangrijkste promotie van MMA kwam.

Getty-afbeeldingen – Getty Gaethje was ooit de tussentijdse lichtgewicht kampioen

Getty Vervolgens wil hij Islam Makhachev onderuit halen

Gaethje is in epische gevechten geweest met Michael Johnson, Eddie Alvarez, Dustin Poirier en Michael Chandler. Hij won zelfs de tussentijdse lichtgewichttitel door Tony Ferguson te verslaan tijdens UFC 249 in mei 2020.

Hij schiet echter te kort wanneer het er echt toe doet in gevechten om de onbetwiste riem van 155 pond.

De Amerikaan werd tijdens UFC 254 gemakkelijk verslagen door Khabib Nurmagomedov voordat ‘The Eagle zijn afscheid van MMA aankondigde en zijn lichtgewichttitel opgaf.

Hij kwam toen tekort in een ander titelgevecht tegen Charles Oliveira.

Gaethje zal zich nu richten op Islam Makhachev, die naar verwachting zijn 155 pond zware riem zal verdedigen tegen een nog nader te noemen tegenstander tijdens UFC 294 in oktober nadat hij eerder dit jaar Alexander Volkanovski had uitgeschakeld.