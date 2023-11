Justin Fields ist zweifelhaft, Tyson Bagent wird am Donnerstagabend gegen die Panthers antreten

Bears-Backup-Quarterback Tyson Bagent ist bereit, am Donnerstagabend sein viertes Spiel gegen die Panthers zu beginnen.

Die Bears geben offiziell an, dass Justin Fields wegen einer Verletzung am rechten Daumen fraglich ist. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Spieler, der am Mittwoch als fraglich eingestuft wurde, auf wundersame Weise gesund genug ist, um am Donnerstag zu spielen, daher kann man mit Sicherheit sagen, dass Fields ausfällt.

Ob Fields oder Bagent als Quarterback spielen, die Offensive der Bears war dieses Jahr nicht gut. Fields hatte vor seiner Daumenverletzung einen schlechten Start und die Tatsache, dass Bagent, ein ungedrafteter Rookie, ungefähr so ​​gut gespielt hat wie Fields, sagt mehr darüber aus, wie enttäuschend Fields war, als über Bagents Talente.

Die Bears haben außerdem Außenverteidiger Khari Blasingame, Offensiv-Lineman Nate Davis, Linebacker Tremane Edmunds und Defensive Back Terrell Smith ausgeschlossen. Als fraglich eingestuft sind Defensive Back Josh Blackwell, Running Back Khalil Herbert und Wide Receiver Equanimeous St. Brown.