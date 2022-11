Justin Bieber sagt, Ehefrau Hailey mache das Leben in Geburtstags-Tribut „magisch“.

Justin Bieber Ich kann einfach nicht genug von meiner Frau bekommen Hailey Bieber.

Willst du einen Beweis? Suchen Sie nicht weiter als die Hommage der „Yummy“-Sängerin an die Gründerin von Rhode Skin zu Ehren ihres 26. Geburtstags. „HAPPY BIRFDAY“, Justin – der derzeit mit Hailey in Japan ist – schrieb auf Instagram neben einer Reihe von Bildern des Paares, „MEINEM LIEBLINGSMENSCH XOXO MACHST DU LEBEN MAGIE.“

„Von allem an dir besessen“, fügte er hinzu. „LIEBE DICH BUM BUM.“

Das Paar hat die Tage vor Haileys Geburtstag in Tokio verbracht, wo Justins Drew House einen Pop-up-Shop beherbergte. Und es scheint, als wäre Haileys BFF Kendall Jenner ist gerade rechtzeitig für die Feierlichkeiten in der Stadt angekommen, wenn man bedenkt, dass sie auf Instagram Story ein wunderschönes Video der Skyline mit der Überschrift „Ich liebe dich, Tokio“ gepostet hat.

Neben Haileys Geburtstag hatten sie und Justin, 28, in den letzten Monaten viel zu feiern, darunter ihren vierten Hochzeitstag im September.

„Alles Gute zum Jubiläum an meine beste Freundin und Ehefrau @haileybieber“, betitelte Justin am 13. September eine Instagram-Hommage. „Danke, dass du mich in jeder Hinsicht besser gemacht hast.“