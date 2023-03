CNN

Justin Bieber lacht tegenwoordig alleen maar.

De supersterzanger plaatste een Instastory met de woorden: “Wait for it.”

In de video is Bieber volledig glimlachend te zien.

Dat was iets wat hij afgelopen juni niet had kunnen doen, toen hij aankondigde dat hij leed aan gezichtsverlamming vanwege het Ramsay Hunt-syndroom.

“Het is van dit virus dat de zenuw in mijn oor en mijn gezichtszenuwen aantast en ervoor heeft gezorgd dat mijn gezicht verlamd is”, zei hij destijds in een video die hij op Instagram plaatste. “Zoals je kunt zien knippert dit oog niet. Ik kan niet glimlachen aan deze kant van mijn gezicht; dit neusgat zal niet bewegen. Er is dus volledige verlamming aan deze kant van mijn gezicht

Het syndroom is een zeldzame neurologische aandoening die optreedt wanneer het varicella-zoster-virus een zenuw in het hoofd nabij het binnenoor infecteert. Het zorgde er aanvankelijk voor dat Bieber de resterende data van zijn Justice World Tour uitstelde.

In maart van dit jaar werd bekend dat de rest van de tour was afgelast.