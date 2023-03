Justin Bieber heeft officieel de resterende data geannuleerd van zijn Justice World Tour waarop de zanger zou optreden in de VS, Europa, Australië en delen van Azië.

Het officiële sociale media-account voor de tour van Bieber deelde het nieuws dinsdag.

Justin Bieber heeft officieel de resterende data van zijn “Justice World Tour” GEANNULEERD. Neem contact op met uw verkooppunt voor terugbetalingen voor uw showdata. pic.twitter.com/vMZ2RsdlyR – Justice Tour-updates (@JusticeTourNews) 28 februari 2023

Hoewel Bieber zelf niet publiekelijk heeft gereageerd op de annulering of een specifieke reden heeft opgegeven, geeft de website van de zanger geen tourdata meer weer. Ticketmaster somt alle concerten voor de VS, het VK, Frankrijk, Ierland, Polen, Australië, Denemarken en Tsjechië op als geannuleerd. Ook de concerten van Bieber in Bangkok en Thailand zijn afgelast.

Op de officiële tourpagina van Bieber stond dat fans zouden worden terugbetaald voor hun kaartaankopen. Concertbezoekers die tickets hebben overgedragen of gekocht bij een externe verkoper, moeten contact opnemen met het oorspronkelijke verkooppunt voor een terugbetaling of kredietoptie.

De Justice World Tour is al meerdere keren uitgesteld. In juni stelde de 29-jarige Bieber een aantal concerten uit nadat bij hem het Ramsay Hunt-syndroom was vastgesteld, wat een gedeeltelijke gezichtsverlamming veroorzaakte.





De Sorry De zanger hervatte het toeren in juli, maar stelde de resterende concerten na slechts zes shows uit. Bieber zei dat de Europese shows “een behoorlijke tol van me eisten” en ervoor zorgden dat hij ernstige uitputting ervoer. Hij zei dat hij “alles had gegeven” om op te treden, maar vanwege zijn gezondheid niet in staat was om de fysieke eisen van het toeren bij te houden.

In januari verkocht Bieber de rechten op zijn volledige backcatalogus, inclusief megahits despacito, Hou van jezelf En Baby, naar Hipgnosis Songbeheer. Hoewel de voorwaarden van de verkoop niet openbaar zijn gemaakt, gaat het gerucht dat de deal $ 200 miljoen heeft gekost.

Vorige maand was Bieber te zien op Don Toliver’s privé landing, naast de populaire rapper Future.