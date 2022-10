Jusos im Bundestag: Mehr Pragmatismus als laute Krawalle

Stand: 28.10.2022 11:45 Uhr

Die Bundestagswahl 2021 hat die SPD-Landtagsfraktion verjüngt: Fast ein Viertel der Abgeordneten sind bei den Jusos. Die junge SPD trifft sich heute zum Bundestag. Was konnten die Jusos bisher in der Gruppe leisten?

Von Vera Wolfskkampf, ARD-Hauptstadtstudio

„Natürlich sind neue Impulse immer gut“, sagt Katja Mast, die seit 2005 für die SPD im Bundestag sitzt. Allerdings ist die Hälfte der Fraktion seit der Wahl vor einem Jahr neu. Das bereichere die SPD-Politik, findet Mast, „weil es viele Biografien in den Bundestag gebracht hat, die wir vorher nicht hatten, viele junge Menschen, viele mit Migrationshintergrund.“



ARD-Hauptstadtstudio

Die Wahl hat die SPD-Bundestagsfraktion verjüngt: Ein Viertel der Abgeordneten ist jünger als 35 Jahre und damit Mitglieder der Jusos, dem Neuling der Partei. Er gilt als kompromisslos, linker als die Mutterpartei. Und er wolle den Kern des SPD-Programms durchsetzen, sagt Juso-Chefin Jessica Rosenthal, die seit 2021 auch im Bundestag sitzt: „Natürlich hilft es sehr, dass wir viele Jusos im Parlament haben, die viele, viele kleine haben Reporter – stellen Sie sicher, dass dies wirklich geschieht.“

Viele kleine Reden, das klingt nicht nach der Revolte, die manche erwartet haben, als so viele junge Leute ins Parlament kamen. Als Parlamentarischer Staatssekretär kontrolliert Mast die Arbeit der Fraktion: „Nun, ich sehe keine Rebellion und die Jusos sind und waren nie ein homogener Block.“

Andere Bilanz

Auch die Einschätzungen, wie viel Einfluss die Jungen haben, sind sehr unterschiedlich. Erik von Malottki kam als Juso in den Bundestag. Er ist jetzt 36 Jahre alt und gehört offiziell nicht mehr der Jugendorganisation an. Seine Zwischenbilanz nach dem ersten Jahr im Bundestag: „Wir haben noch nicht die richtigen Mittel und Wege gefunden, uns sichtbar zu machen. Und das liegt natürlich an unsicheren Zeiten und so. Aber ich würde das nicht als Ausrede bezeichnen.“ . Ich kenne genug Leute, die das wollen. Natürlich sind viele Leute unsicher, weil wir alles zum ersten Mal machen.“

Die Juso-Vorsitzende Rosenthal sieht das anders. Die Jusos kämpften beispielsweise mit steigenden Energiepreisen dafür, die Armen zu unterstützen und die Reichen mehr Kosten zu tragen. „Ich würde nicht sagen, dass wir als Jusos besonders ruhig waren, im Gegenteil, wir haben zum Beispiel bei der Benzinabgabe extrem deutlich gemacht, auch ich selbst, wo wir stehen. Und das hat uns am Ende doch erwischt.“ ja auch richtig.“

Mast: Neue am ersten Tag im Bundestag gefordert

Trotzdem fallen die Jusos nicht auf, indem sie sich ständig über ihren SPD-Kanzler Olaf Scholz oder die Regierungsarbeit beschweren. Mast ist nicht überrascht. All die Krisen sind herausfordernd, vor allem für die Neuankömmlinge im Bundestag: „Sie waren vom ersten Tag an gefordert, Verantwortung zu übernehmen, die ich so noch nie gesehen habe. Wir waren noch in Corona. Da war Putins Angriffskrieg, der international verletzt hat Recht, das mit der Zeitenwende ganz neue Fragen aufwarf.“

Und die SPD hat ihre jungen Leute in die Verantwortung genommen: als rechtspolitische Sprecher, Integrationsbeauftragte oder stellvertretende Fraktionsvorsitzende – alle nicht älter als 35. Auch in diesen Positionen ist oft mehr Pragmatismus und weniger Randale gefragt.