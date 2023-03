COLUMBUS, Ohio (AP) – Federale aanklagers vertelden de juryleden toen het corruptieproces van voormalig Ohio House Speaker Larry Householder dinsdag ten einde liep, dat de Republikein “aan de top” stond van een criminele samenzwering om wetgeving inzake nucleaire reddingsoperaties goed te keuren in ruil voor $60 miljoen in steekpenningen van het in Akron gevestigde FirstEnergy Corp. — politiek en persoonlijk profiterend van een pay-to-play-regeling die hij vóór zijn arrestatie tot ver in de toekomst had willen doorvoeren.

Huishoudster, 63, leunde stilletjes achterover in de Amerikaanse districtsrechtbank – in een grijs pak en gemaskerd tegen COVID-19, handen gekruist over zijn buik – terwijl assistent-advocaat Matthew Singer gedurende meer dan twee uur de slotargumenten van de regering hield.

“Larry Householder ontving bijna $60 miljoen van FirstEnergy-bankrekeningen. Hij ontving dat geld via een 501(c)(4) die geheim was, niet openbaar werd gemaakt, niet werd gerapporteerd, en hij ontving het geld wetende dat FirstEnergy Corp. en FirstEnergy Solutions in ruil daarvoor wetgeving verwachtten”, aldus Singer. “Dit heet omkoping.”

De regering beweert dat Householder een geheime overeenkomst met FirstEnergy heeft gebruikt om het sprekersschap veilig te stellen, wetgevende bondgenoten te kiezen, de reddingsoperatie van $ 1 miljard van twee verouderde kerncentrales die door een van zijn dochterondernemingen worden gerund, door te voeren en vervolgens een campagne met vuile trucs te voeren om te voorkomen dat deze wordt ingetrokken. Borges wordt beschuldigd van het omkopen van een agent die werkt voor de campagne om de wet op voorwetenschap ongedaan te maken.

Singer weerlegde openingsverklaringen van advocaten voor medeverdachte Matt Borges dat hij slechts een onwetende of ondergeschikte deelnemer was aan de operatie van Householder, door te zeggen: ‘Mr. Borges kwam de onderneming binnen met zijn ogen wijd open.”

Householder en Borges, 50, een lobbyist en voormalig GOP-voorzitter van de staat, worden beschuldigd van samenzwering om deel te nemen aan een afpersingsonderneming waarbij sprake is van omkoping en het witwassen van geld. Elk riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf als ze worden veroordeeld. Beiden pleitten onschuldig en houden vol onschuldig te zijn.

Singer vertelde de juryleden dat ze tijdens de zes weken durende rechtszaak een “berg aan bewijzen” hebben gekregen die de zaak van de regering bewijzen, waaronder bank-, telefoon- en bedrijfsgegevens, sms-berichten, e-mails, opgenomen gesprekken en getuigenverklaringen.

“De documenten en het bewijsmateriaal geven een vrij duidelijk beeld”, zei hij. “FirstEnergy betaalde het geld aan Householder zodat hij hen kon helpen met wetgeving.”

Volgens een overeenkomst tussen de partijen werd de juryleden niet verteld dat FirstEnergy een deal heeft getekend om te voorkomen dat vervolging toegeeft aan de steekpenningen en ermee instemt een boete van $ 230 miljoen te betalen.

Ze hebben tijdens getuigenissen vernomen dat twee andere getuigen die samen met Householder zijn gearresteerd – Juan Cespedes en Jeff Longstreth – samenwerken met de regering.

Huishoudadvocaat Steven Bradley trok hun vorderingen tegen Householder in twijfel. Beiden hebben schuld bekend en wachten op veroordeling, net als Generation Now Inc., de aanklagers van de dark money groep beweren dat Householder wordt gecontroleerd namens zijn plan.

“Het komt erop neer dat Larry Householder zich bezighield met politieke activiteiten, niet met criminele activiteiten”, zei Bradley.

Tijdens zijn slotverklaring probeerde Bradley twijfel te zaaien bij de juryleden over de kracht van de zaak van de regering, die volgens hem was gebaseerd op “een hopeloos onvolledig onderzoek” en “aantoonbare vooringenomenheid van de regering”.

Als voorbeeld wees Bradley op een vluchtroute die suggereerde dat Chuck Jones, CEO van FirstEnergy, niet eens in Washington, DC was, maar in Naples, Florida, op de avond van een chique steakdiner met Householder, waar de regering beweerde dat het omkopingsplan was uitgebroed. tijdens het inaugurele weekend van Donald Trump in 2017.

‘Het is niet gebeurd’, zei hij. “Dat is fantasie. Dat is niet waar. Dat is niet waar.”

Singer vertelde de juryleden dat het Householder was die op de tribune loog toen hij bewijsmateriaal en getuigenissen tegensprak die hem bij het diner plaatsten: “Mr. De getuigenis van de huisbewoner was niet waar. Dus wat trek je daaruit? De redelijke conclusie is dat dat verhulling is.’

Het plegen van de vermeende samenzwering omvat vier elementen: bewijzen dat de onderneming heeft bestaan; bewijzend dat het zich bezighield met interstatelijke handel, waarvan Singer zei dat het mobiele telefoongesprekken omvatte, bankoverschrijvingen van meer dan $ 10.000 en het verrijken van FirstEnergy, dat in meerdere staten actief is; bewijzen dat elke beklaagde verbonden was met de onderneming; en bewijzen dat elk heeft deelgenomen aan “een patroon” van afpersingsactiviteiten, dat ten minste twee handelingen moet omvatten. Singer zei dat de zaak betrekking heeft op “tientallen en tientallen” kwalificerende acts.

Singer herinnerde juryleden eraan dat de wet niet vereist dat de tegenprestatie – het “dit voor dat” – in een pay-to-play-schema wordt opgeschreven of zelfs hardop wordt uitgesproken, gebaseerd op het begrip dat “knipogen en nudges” zijn vaker hoe dergelijke overeenkomsten worden overgebracht.

“Dat bepaal je allemaal op basis van je gezond verstand”, zei hij tegen de juryleden, en adviseerde hen om hun beste gevolgtrekkingen te maken op basis van “de timing, de getuigen, het bewijs.”

Borges ‘advocaat Karl Schneider karakteriseerde zijn cliënt als niet op de hoogte van en buiten de vermeende samenzwering, en zei dat Borges en Householder “elkaar niet eens mochten”.

“Welk bewijs is er dat Matt Borges wist van een overeenkomst tussen FirstEnergy en Larry Householder vanaf januari 2017?” hij vroeg. “Er is geen, zip, nada, nul bewijs daarvan.”

Julie Carr Smyth, The Associated Press

