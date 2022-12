Jury befindet Trump-Unternehmen wegen strafrechtlicher Anklagen für schuldig — RT World News

Zwei Unternehmen des ehemaligen Präsidenten sind in New York wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden

Die New Yorker Staatsanwälte haben eine strafrechtliche Verurteilung gegen zwei Unternehmen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wegen Betrugsvorwürfen errungen und die Geschworenen davon überzeugt, dass sie planten, Top-Managern zu helfen, Steuern zu umgehen, indem sie einen Teil ihrer Vergütung als aussergewöhnliche Vergünstigungen verpackten.

Die Geschworenen des New York County Supreme Court verkündeten am Dienstag in Manhattan ihr Urteil und befanden die Trump Corp. und die Trump Payroll Corp. in insgesamt 17 Anklagepunkten für schuldig. Den Unternehmen drohen Geldbußen in Höhe von bis zu 1,6 Millionen US-Dollar.

Der ehemalige Präsident wurde in dem Fall nicht angeklagt und nahm nicht am Prozess teil. Eine seiner Anwältinnen, Susan Necheles, sagte, Beweise zeigten, dass Trump nicht an den fraglichen Aktionen beteiligt war.

Der langjährige Geschäftsführer der Trump Organization, Allen Weisselberg, war die einzige Person, die im Zusammenhang mit dem Steuersystem angeklagt wurde. Der 75-jährige ehemalige Finanzvorstand bekannte sich im August im Rahmen eines Abkommens mit Staatsanwälten schuldig, das ihm eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren ersparte, wenn er vor Gericht verurteilt worden wäre. Stattdessen muss er nur 100 Tage absitzen, nachdem er sich bereit erklärt hat, gegen die beiden angeklagten Unternehmen auszusagen.

Weisselbergs Stellvertreter, Jeffrey McConney, sagte ebenfalls aus, nachdem ihm Straffreiheit gewährt worden war. Er gab zu, Weisselbergs Anweisungen gefolgt zu sein, um den Papierkram zu arrangieren, der es dem CFO und anderen Führungskräften ermöglichte, die Zahlung einiger der Steuern zu umgehen, die sie sonst schulden würden.









Es ging um geldwerte Entschädigungen in Höhe von Tausenden von Dollar, wie zum Beispiel vom Unternehmen bezahlte Wohnungen und Autos, die Führungskräfte nicht in ihren Einkommensteuererklärungen angaben. Die Staatsanwälte behaupteten ohne Beweise, Trump habe die Taktik sanktioniert, weil sie Spitzenkräfte bei Laune gehalten und die Vergütungskosten gesenkt habe.

„Der heutige Schuldspruch gegen die Trump Organization zeigt, dass wir Einzelpersonen und Organisationen zur Rechenschaft ziehen werden, wenn sie gegen unsere Gesetze verstoßen, um ihre Taschen zu füllen.“ Das sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James.

Die Trump Organization wird gegen das Urteil vom Dienstag Berufung einlegen, sagte Verteidiger Alan Futerfas gegenüber Reportern. Die Beschwerde kann Anweisungen an die Jury anfechten, ob Steuern vermieden wurden „im Auftrag von“ die Trump-Unternehmen.

Die Verteidigung argumentierte, dass Weisselberg Steuern zu seinem eigenen Vorteil vermied und gezwungen war, gegen die Unternehmen auszusagen, weil die Staatsanwaltschaft ihn hatte „bei den b*lls.“ Auch das Trump-Team rief den Fall an „Politisch getrieben“ sagen, solche Behauptungen sind „Immer zivilrechtlich gelöst“ statt strafrechtlich verfolgt zu werden.