Sehen Sie sich das Video an: Lex aus „Jurassic Park“ – so sieht Kinderstar Ariana Richards 30 Jahre später aus.

„Jurassic Park“ war das Kinoereignis des Jahres 1993. Die Geschichte des Vergnügungsparks, in dem echte Dinosaurier zum Leben erweckt werden, ist bis heute unvergesslich. So auch die kleine Lex Murphy, die Enkelin des Parkbesitzers. Die junge Heldin wurde von der damals 12-jährigen Ariana Richards gespielt. Aber was macht Richards heute? 2013 hatte sie ihren letzten Filmauftritt im TV-Projekt Battledogs. Schon während ihrer Schauspielkarriere begann der ehemalige Kinderstar, sich der Malerei zuzuwenden. Im Jahr 2001 schloss sie ihr Studium am Skidmore College in den USA mit einem Abschluss in Bildender Kunst und Theater ab. Seitdem sie Hollywood den Rücken gekehrt hat, hat sie sich als Malerin einen Namen gemacht. Auf Instagram beschreibt sie sich selbst als „Malerin, Schauspielerin und Mutter … und verrückt nach grünem Gelee.“ Sie heiratete in dem Jahr, in dem sie sich aus der Filmindustrie zurückzog, und bekam zwei Jahre später eine Tochter. Dinosaurier bevölkerten die Vergangenheit, wie sie auf Instagram Curious zeigt, auf TikTok stellt sie die berühmte Wackelpudding-Szene aus dem Film nach und beweist, dass sie immer noch den Look von hat damals. Mehr