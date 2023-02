Jupiter holt sich die Krone für die meisten Monde, mit einer neuen Zahl von 92

Einige Planeten scheinen alles zu haben. Jupiter ist der größte im Sonnensystem und hat einen markanten und modischen roten Fleck, subtile, aber elegante Ringe und Dutzende von Monden. Als ob das nicht genug wäre, sieht es so aus, als ob Jupiter 12 hat mehr kleine Monde in seiner Umlaufbahn, wodurch sich die Gesamtzahl der natürlichen Satelliten in seiner Reichweite auf satte 92 erhöht.

Der Astronom Scott Sheppard von der Carnegie Institution for Science in Washington, DC, berichtete über Beobachtungen des Systems in den letzten zwei Jahren, die ein Dutzend neuer Monde enthüllten. Das Minor Planet Center der International Astronomical Union hat in den letzten Wochen stillschweigend die Umlaufbahnen der neuen, unbenannten Monde veröffentlicht und ihrer Existenz den Stempel der Bestätigung von offizieller Seite der Menschheit in dieser Angelegenheit verliehen.

Scott Sheppard



Jupiter übernimmt die Krone von Saturn in Bezug auf die Anzahl der Monde. Der rivalisierende beringte Gasriese hat 83 bekannte Monde.

Alle Monde sind wahrscheinlich zu klein, um benannt zu werden, und brauchen laut Sky and Telescope mehr als 340 Tage, um sie zu umkreisen.

Es ist durchaus möglich, dass Jupiters Gesamtzahl an kosmischen Anhängern sogar noch größer ist. Das grelle Licht des riesigen Planeten kann es besonders schwierig machen, kleine Objekte zu erkennen, was es möglich macht, dass eine Reihe kleinerer, unsichtbarer winziger Monde auch den Riesen umkreisen und darauf warten, entdeckt zu werden.