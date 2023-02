Jupiter hat jetzt 92 Monde – mehr als jeder andere Planet in unserem Sonnensystem

Astronomen haben 12 neue Monde um Jupiter herum entdeckt, was die Gesamtzahl auf rekordverdächtige 92 bringt. Das ist mehr als bei jedem anderen Planeten in unserem Sonnensystem.

Saturn, der einstige Spitzenreiter, liegt mit 83 bestätigten Monden knapp an zweiter Stelle.

Die Jupitermonde wurden vor kurzem zu einer Liste hinzugefügt, die vom Minor Planet Center der International Astronomical Union geführt wird, sagte Scott Sheppard von der Carnegie Institution, der Teil des Teams war.

Sie wurden 2021 und 2022 mit Teleskopen auf Hawaii und Chile entdeckt, und ihre Umlaufbahnen wurden durch Folgebeobachtungen bestätigt. Diese neuesten Monde sind laut Sheppard zwischen 1 und 3 Kilometer groß.

Diese Himmelskarte zeigt die Positionen von vier Jupitermonden in der folgenden Nacht der Opposition, am 27. September 2022, gegen 22:30 Uhr ET. (Stellarium)

„Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft einen dieser äußeren Monde aus der Nähe abbilden können, um ihre Ursprünge besser bestimmen zu können“, sagte er am Freitag in einer E-Mail.

Im April schickt die Europäische Weltraumorganisation ein Raumschiff zum Jupiter, um den Planeten und einige seiner größten Eismonde zu untersuchen. Und nächstes Jahr wird die NASA den Europa Clipper starten, um den gleichnamigen Jupitermond zu erkunden, der unter seiner gefrorenen Kruste einen Ozean beherbergen könnte.

Die Sonde „Juice“ der ESA (Europäische Weltraumorganisation) wird am 20. Januar 2023, wenige Tage vor ihrem Abflug zum Weltraumzentrum Kourou, den Medien in Toulouse, Frankreich, vorgestellt. Juice soll im April 2023 starten und wird mit einer Reihe von Instrumenten detaillierte Beobachtungen von Jupiter und seinen drei großen ozeantragenden Monden Ganymed, Callisto und Europa durchführen. (Charly Triballeau/AFP über Getty Images)

Sheppard – der vor einigen Jahren eine ganze Reihe von Monden um Saturn herum entdeckte und bisher an 70 Mondentdeckungen um Jupiter teilgenommen hat – erwartet, die Mondbilanz beider Gasriesen weiter zu erweitern.

Jupiter und Saturn sind voller kleiner Monde, von denen angenommen wird, dass sie Fragmente einst größerer Monde sind, die miteinander oder mit Kometen oder Asteroiden kollidierten, sagte Sheppard.

Dasselbe gilt für Uranus und Neptun, aber sie sind so weit entfernt, dass die Mondbeobachtung noch schwieriger wird. Uranus hat 27 bestätigte Monde, Neptun hat 14, Mars hat zwei und die Erde hat einen Mond. Venus und Merkur gehen leer aus.

Jupiters neu entdeckte Monde müssen noch benannt werden. Sheppard sagte, nur die Hälfte von ihnen sei groß genug – mindestens 1,5 Kilometer oder so – um einen Namen zu rechtfertigen.