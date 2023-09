Am Freitag das Tower-Defense- und Strategiespiel Junkworld schickte seine Cartoon-Banditen und Mutanten auf Apple Arcade los. Wenn Sie Apple Arcade abonnieren (5 $, 5 £ oder 8 AU $ pro Monat), können Sie dieses Spiel ohne zusätzliche Kosten und ohne Werbung oder In-App-Käufe spielen.

Junkworld wurde von Ironhide Game Studio entwickelt, dem Entwickler von Strategiespielen wie Iron Marines Invasion und Legends of Kingdom Rush.

In Junkworld führst du eine Bande namens Scavengers in einer postapokalyptischen Welt an. Um in der feindlichen Umgebung zu überleben, stellt sich Ihre Gruppe umherziehenden Räuberbanden, Mutanten und einem tyrannischen Regime namens The Order.

Junkworld ist ein klassisches Tower-Defense-Spiel. Auf jeder Karte gibt es vorgegebene Wege, die Ihre Feinde einschlagen werden, und Sie müssen herausfinden, wie Sie Ihre Ressourcen am besten nutzen können, um sie aufzuhalten. Einige Einheiten sind gegen bestimmte Feinde besser als andere, daher müssen Sie entsprechend planen.

Aber Junkworld ist nicht nur Action. Im Laufe des Spiels gibt es jede Menge Witze und Gags, beispielsweise einen, bei dem ein Charakter das frühe Spiel als Tutorial bezeichnet, um andere zu verwirren. Und der Kunststil des Spiels lässt die Apokalypse wie einen Zeichentrickfilm am Samstagmorgen aussehen, den man gesehen hat, als man jünger war – oder in meinem Fall als Erwachsener.

Sie können auf dieses Spiel zugreifen, und viele andere, in Apple Arcade für 5 $ pro Monat oder 60 $ jährlich. Sie können es auch versuchen Apple Arcade einen Monat lang kostenlos mit Ihrer ersten Anmeldung, oder Sie erhalten eine dreimonatige kostenlose Testversion, wenn Sie ein neues Apple-Gerät kaufen. Um auf Apple Arcade zuzugreifen, öffnen Sie den App Store auf Ihrem iOS-Gerät und tippen Sie auf den Joystick in der Menüleiste.