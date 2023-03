Snelle vier Monate na de grote WM-Enttäuschung beginnt der Neustart der DFB-Elf. Trainer Hansi Flick is immer noch da und Rudi Völler zurück. Gemeinsam blicken sie in de Zukunft. Die soll schitteren. Schon bei der Heim-EM im kommenden Jahr. Danach wäre auch endlich Zeit für ein “Date” an der Bar.

Mit seinem Wunsch nach onem späten Bierkraam Rudi Völler alleine da. Als der nieuwe DFB-regisseur noch een Schlummertrunk nehmen wollte, hatte sich Hansi Flick mit seinem Trainerteam nach dem Ausfall von Jamal Musiala schon zu einer kurzen Besprechung zurückgezogen. Maar trotz des geplatzten “Dates” an der Hotelbar ist sich das Führungsduo der Nationalmannschaft über den Weg zu einer erfolgreichen Heim-EM einig, der Masterplan lautet: mehr Leidenschaft, mehr Gier, mehr Wille.

“Der Austausch”, uitgedrukt Flick bei einer gemeinsamen “Regierungserklärung” auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main, “ist sehr gut.” Niemand verkoopt schließlich “den deutschen Fußball so wie Rudi”. Schon nach den eerste Wochen der Zusammenarbeit steht für Flick fest: “Er ist voll dabei.”

Das bekamen die Nationalspieler direct zu spüren. Vor der öffentlichen Regenerationseinheit im Stadion am Brentanobad schwor Völler das Team in einer Willkommensrede auf das große Ziel 2024 ein. “Dat is een Glück, diese EM zu haben. Das droeg ich den Spielern noch einmal vor Augen führen”, wist dat met Blick auf das “wunderbare und besondere Turnier” een.

Rudi Völler zal alle glücklich machen …

Een van de meest voorkomende stimulansen in de zomer zijn de nachtelijke jaren die in de Heimstätte van Frankfurter Fußballerinnen in der Luft liggen. 3500 Fans gingen door met Training, Joshua Kimmich, Kai Havertz en Co. schreven fleißig Autogramme. “Wir versuchen”, zei Völler in een van de kurzen Ansprache en die Anhänger, “all glücklich zu machen.”

Musiala die Worte des Weltmeisters von 1990. Der Münchner Zauberer zog sich bei der Niederlage in Leverkusen (1:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu en reiste bei trübem Wetter aus dem DFB-Quartier in der Mainmetropole ab. Das Ergebnis von Flicks Gedankenspielen, weg der er das Bier mit Völler verpasste: Der Bundestrainer wird keinen Ersatz für die Länderspiele am Samstag (20.45 Uhr/ZDF und im Liveticker bij ntv.de) tegen Peru in Mainz en drie Tage später in Köln tegen Belgien nomineren.

Der 58-jarig bestaan ​​hebben ze in een van de experimentele fases van de vele verpatsingen van WM in Qatar gedaan. Seine sechs teils überraschend genomineerd Neulinge Josha Vagnoman (Stuttgart), Marius Wolf (Dortmund), Mergim Berisha (Augsburg), Kevin Schade (Brentford), Felix Nmecha (Wolfsburg) en Malick Thiaw (AC Mailand) sollen alle hun debuut geben. “Das ist unser Plan. Wir sind negierig darauf, was sie uns anbieten”, zei Flick.

… en staatsman

De Bundestrainer kijkt bewust naar een van de leiders van Thomas Müller, İlkay Gündoğan of Antonio Rüdiger. Het is waarschijnlijk dat de Aufgabe, “dass wir die Mannschaft in der Breite aufstellen”. Die 15 Monate bis zum EM-Start “sollten ausreichen”, um sichrechtzeitig einzuspielen. “Wenn ich nichts Neues gemacht hätte, hätte ich die Messages gerne gelesen”, zei Flick seinen noch 23-koppige Kader gegen unter andersem van Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geäußerte Kritik.

Völlers Rückendeckung hat er. “Ich unterstütze ihn in jeder Hinsicht”, bierte er, der von Flick erhöhte Konkurrenzkampf tue “allen gut”. Beim Zusammenspiel mit dem Chefcoach seien die Rolen klar verteilt, er zudem klar verklaarde: “Hansi ist der Bundestrainer!” Das sah man auch an der Kleidung. Flick nahm im zwarte trainingssanzug op de Podium Platz, Völler saß fast Staatsmannisch im weißen Hemd and dunklen Pullover neben ihm.

Drei Turnier-Enttäuschungen in Serie haben aber Spuren hinterlassen zijn einst dus stolzen en erfolgsverwöhnten Verband des fourmaligen Weltmeisters. “Wir haben nicht gut verteidgt und unsere Torchancen nicht genutzt. Da wird das Trainerteam dran feilen”, schreef Völler einen Klaren Auftrag. Als een van de 62-jarigen van een antwoord op een technisch probleem met mijn microfoon, sprong ik uit de Bundestrainer van de pagina. “Dus moet de knop gebruiken”, erklärte ihm Flick. Das verpasste Bier werd allebei sicher nachholen – am liebsten nach einer erfolgreichen EM.