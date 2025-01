Intime Gespräche im Busch! Timur Ölker erzählt am Donnerstag bei Ibes am ersten Mal, als es erst 15 Jahre alt war: „Es ist einfach passiert und es fühlte sich total surreal an.“

Besonders scharf in der Geschichte: Timurs erster Sexualpartner war Lehrer: „Es war in der Türkei. Dann fing sie an, mich zu berühren. Nach seiner Aussage war es schnell vorbei – aber die anderen Dschungelbewohner sind schockiert. Lilly Becker (48) warnt: „Sie müssen ein Kind schützen!“

Aber auch Pierre Sanoussi Bliss (62) hat eine schockierende Geschichte zu erzählen. Sein erstes Mal fand im Alter von 13 Jahren statt, und das mit einem Mann in seinem Mitte 30 Pierre: „Ein Freund der Familie!“ Lilly kann es nicht glauben: „Aber du warst 13!“

Zusätzlich zu Timur (rechts) hat Pierre Sanoussi-Bliss (62) auch ein dunkles Jugendkapitel Foto: RTL

Timur ist auch skeptisch gegenüber seinen Erfahrungen zu dieser Zeit: „Zu dieser Zeit fand ich es nicht schlecht. Heute habe ich völlig andere Gedanken. Klar ein No-Go! “

Als nächstes enthüllt Dschungelcamp: Kultkommentator Jörg Dahlmann erklärt genau, warum er 2021 in Sky geflogen und seinem ehemaligen Arbeitgeber bittere Vorwürfe erhoben.

Sam Dylan (39) gerne von Dahlmann wissen: „Hattest du nicht einmal einen Streit mit Sophia Thomalla?“ Er merkt, dass er keine Streitigkeiten mit ihr hatte, wurde aber deswegen am Himmel beendet. 2017 startete er den Pay -TV -Sender als Kommentator.

Der Grund dafür war ein Sprichwort über Thomallas damaligen Partner, Torhüter Loris Karius (31), der auf der Ersatzbank der FC Union Berlin saß.

Sophia Thomalla (35) war zwei Jahre bei Loris Karius (31) Foto: Agentur People Image

Jörg: „Ich sagte damals: Ehrlich gesagt würde ich auch für eine kuschelige Nacht mit Sophia auf der Bank sitzen.“ Aber das war nicht gut aufgenommen. Dahlmann erinnert sich an einen Scheißsturm: „Dann hatte ich eine Sexismusdebatte über meinen Hals.“

Er ist jedoch noch nicht gefeuert worden-dies geschah erst nach dem berüchtigten „Sushi“-Sprichwort, in dem er über den japanischen Hannover-Kicker sagte, Muroya sagte, dass das letzte Tor im „Land von Sushis“ erzielt wurde.

Dahlmann erklärt, dass er die Bewohner mit „Sushis“ nicht meinte, sondern die Delikatessen, aber Sky machte zu dieser Zeit kurze Arbeit!

Am nächsten Morgen wurde Dahlmann entlassen und sollte sogar offiziell unterschreiben, dass er eine rassistische Bemerkung gemacht hatte.

Jörg Dahlmann (66) spricht über seine Zeit und über all sein Ende am Rundfunkhimmel Foto: RTL

Dahlmann tut dies heute weiterhin: „Was macht das mit der Seele eines Menschen! Das hat mich zerrissen. Ich bin null Rassist! Das ärgerte mich. Die plötzlichen Vorwürfe waren auch stressig für seine Kinder.

Sky selbst berichtete nicht mehr: „Die Leute, die mich entlassen haben, haben sich danach nicht entschuldigt.“ Seiner Meinung nach sollte er das „Geständnis“ unterschreiben, um die Verantwortlichen zu schützen: „Sie wollten mit sauberen Händen stehen.“

Und Sophia Thomalla? Übrigens, laut Dahlmann hat sie Spaß mit der „kuscheligen Nacht“ sagte: „Sie hat Kontakt aufgenommen und sagte: Wenn wir uns treffen, werden Sie ein bis zehn Bier von mir bekommen.“