BBei einem Streit auf einem Jahrmarkt im rheinland-pfälzischen Wittlich ist ein 28-Jähriger getötet worden. Nach Angaben der Polizei in Trier erlitt er in der Nacht zum Samstag eine tödliche Stichwunde. Am Samstagabend nahm die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Das Polizeipräsidium Trier teilte mit, dass es sich um zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren handele. Tatsächlich handelte es sich um die seit Freitag stattfindende Säubrenner-Messe. Nach Angaben der Stadt soll die Messe trotz des tödlichen Anschlags weitergeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatten zwei Männer kurz nach der Tat den Tatort in der Innenstadt verlassen. Einer der beiden habe eine blutende Verletzung im Gesicht, möglicherweise an der Stirn, gehabt, hieß es. Bei den Festgenommenen handele es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um diese beiden Männer, teilte die Polizei am Abend mit. Die beiden hätten die Party in Begleitung zweier Frauen verlassen. Weitere Angaben, etwa zur Nationalität der Tatverdächtigen, machte die Polizei zunächst nicht.

Festgelegter Bereich für die Polizei „ein riesiger Tatort“

Die Beamten waren am Samstag vor Ort, um Beweise zu sichern. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. „Wir werden nach und nach den festen Bereich absuchen, der für unsere Untersuchungen relevant ist.“ Für die Polizei sei das nun „ein riesiger Tatort“. Am Nachmittag war die Tatortaufnahme dann weitgehend abgeschlossen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und suchte auch Zeugen. Nach Angaben des Sprechers gingen die Beamten davon aus, dass zum Tatzeitpunkt noch Menschen feierten und sie möglicherweise Beobachtungen gemacht hätten. Am Nachmittag hieß es, es seien einige Hinweise eingegangen.

Der Vorfall überschattete die traditionelle Säubrenner-Kirmes in Wittlich, die auch überregionale Besucher anzieht – bis zum Ende des Volksfestes am kommenden Montag hatte die Polizei mit bis zu 100.000 Menschen gerechnet.

Feiern in „besinnlicher, gedämpfter Atmosphäre“

„Ich bin entsetzt und furchtbar traurig, dass auf der Säubrenner-Kirmes, wo viele Menschen zusammenkommen, um friedlich zu feiern, ein junger Mann auf so brutale Weise ums Leben gekommen ist“, sagte Bürgermeister Joachim Rodenkirch laut Mitteilung. Schweren Herzens beschloss die Stadt, „die Messe trotz der Tragödie weiterlaufen zu lassen“. Die Entscheidung war nicht einfach. Die Feierlichkeiten würden nun von einer „nachdenklichen, gedämpften Atmosphäre“ begleitet.

Nach Angaben der Stadt konnte der für Samstag geplante Umzug aufgrund der Ermittlungen nicht durchgeführt werden, mehrere Straßen waren zeitweise nicht befahrbar und das Messeprogramm fiel in Teilen der Stadt zunächst aus.