Vorher gab es Danielle Fisheldort war Bonnie Morgan.

Der Ringe Die Schauspielerin äußerte sich kürzlich zum ersten Mal über ihre Besetzung und anschließende Entlassung Junge trifft Welt Nach einem Produktionstag kam es zu einer Entscheidung des Regisseurs David Trainer.

In einer Folge des Podcasts vom 26. Juni Pod trifft Weltgemeinsam moderiert von Fishel und Kollegen Junge trifft Welt Alumni Fahrer stark Und Will FriedleMorgan erklärte den Grund, der ihr für ihre Entlassung genannt wurde: „Der Regisseur sagte, ich könne keine Anweisungen befolgen, was mir nie vorgeworfen wurde.“

Sie sagte jedoch, sie habe bald gelernt, dass das nicht der Fall sei.

Meinem Agenten wurde sehr schnell klar, dass der Regisseur mich nicht hübsch genug fand“, fuhr der Schlangenmensch und Stunt-Darsteller fort. „Im wahrsten Sinne des Wortes fand er mich nicht hübsch genug.“ Das bedeutete also, dass ein Erwachsener, ein Mann, ein Chef, über mich lügen und mir sagen konnte, ich sei untalentiert, weil er mich in Wirklichkeit nicht hübsch fand.