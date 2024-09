ts München Oktoberfest

Oktoberfest 2024: Die schönsten Fotos vom Wiesn-Auftakt in München © picture alliance/dpa | Felix Hörhager | Karl-Josef Hildenbrand | Peter Kneffel | Stefan Puchner

Das Oktoberfest in München hat begonnen. Es ist fast schon ein Klassiker am Tag des Bieranstichs, dass der erste Mensch, der stirbt, ein junger Tourist ist.

München – Knapp zweieinhalb Stunden nach dem offiziellen Beginn des Oktoberfests wurde in der Sanitätsstation auf dem Festgelände das erste „Bier-Opfer“ behandelt. Eine 24-jährige Besucherin aus den USA sei um 14.31 Uhr auf einer Trage eingeliefert worden, sagte Michel Belcijan, Einsatzleiter der Aicher Ambulanz. Sie sei nicht mehr ansprechbar und werde als „komplett behindert“ eingestuft. Die erste „Bier-Leiche“, ein zweifelhafter „Klassiker“, melden die Sanitäter am ersten Oktoberfest-Tag seit langem.

Oktoberfest in München: Erste Bierleiche offiziell entdeckt – es handelt sich um eine junge Frau

Um 8.45 Uhr, eine Viertelstunde vor der offiziellen Öffnung des Festgeländes, rückte die Erste-Hilfe-Station der Aicher Ambulanz aus. Eine junge Frau war zusammengebrochen; ob Alkohol im Spiel war, ist unklar. In den frühen Morgenstunden warteten bereits zahlreiche Gäste an den Eingängen zum Festgelände und an der Bavaria darauf, eingelassen zu werden. Manche hatten offensichtlich schon gefeiert: Die Reinigungskräfte der Stadt mussten zahlreiche Bierflaschenscherben und anderen Unrat vom morgendlichen Wiesn-Aufwärmen zusammenfegen.

Oktoberfest in München eröffnet: Sanitäter müssen erste „Bierleiche“ behandeln

Während der 16 Festtage kümmern sich rund 530 Einsatzkräfte, darunter wie im Vorjahr 55 Ärzte, um die Gesundheit der Besucher. Die „Mini-Klinik“ bleibt auch in diesem Jahr über Nacht besetzt. Vor allem nach dem Ausschank ist sie oft voll. Wer den Heimweg – meist alkoholbedingt – nicht mehr antreten konnte, musste früher ins Krankenhaus. Während der Wiesnzeit stieg die Zahl der Notaufnahmen in München laut Ärzten um bis zu 30 Prozent. 2023 behandelten die Helfer der Aicher Ambulanz 8.157 Patienten auf dem Oktoberfest. Etwa ein Drittel von ihnen landete wegen einer Alkoholvergiftung auf der Station.