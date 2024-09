Habkost. „Das war echt cool heute, ich wollte schon immer Landesmeisterin werden. Das hat in der Children-Epoche leider nie geklappt, aber jetzt hat es endlich geklappt“, freute sich Charlotte Westphal (ORV Malente-Eutin) nach der Championatsverleihung am Sonntag in Havekost. Mit ihrer Comtess OLD holte sie sich nach drei fehlerfreien Umläufen den Juniorentitel. „Ich freue mich riesig, dass wir es jetzt geschafft haben. Mal schauen, wie es weitergeht, ich habe ja noch ein Juniorenjahr vor mir“, so die 17-Jährige. Nicht nur das: Auch im dritten Wettbewerb am Sonntag, einem S*-Springen mit Stechen über 1,40 Meter, blieben sie im Stechen fehlerfrei und gewannen das Springen: S-Sieg Nummer drei für die Reiterin aus Nehmten im Kreis Plön.

Silber ging an Lennard Thomsen (RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf) und Blomster, die im ersten Wettkampf am Freitag einen Abwurf hatten. Bronzemedaillengewinnerin Vieca Sofie Bade (RFV Wilhelminenhof Ladelund) hatte mit ihren Chades of Grey Pech: Die ersten beiden Wettkämpfe gewannen die beiden, am Sonntag fiel eine Stange und sie wurden mit der schnellsten Zeit Dritte.

„Wenn man sie einmal an seiner Seite hat, ist sie wirklich eine sehr, sehr tolle Sportpartnerin“

Ihre Stute hat die Junioren-Bundeschampionesse seit knapp vier Jahren. „Wir haben sie eigentlich eher zufällig gefunden“, sagt Westphal. „Dann sind wir in Springprüfungen gegangen, um gemeinsam zu wachsen und dann bin ich zu meiner Kinderzeit mit ihr geritten“, erzählt Westphal weiter. Es folgten die ersten Nationenpreise und ein Sieg mit der Mannschaft. „Dann starteten wir in ersten M**- und S-Springprüfungen und erreichten die Juniorenklasse.“

Die zehnjährige Stute habe einen ganz besonderen Charakter, sagt ihre Reiterin: „Sie ist sehr temperamentvoll, aber auch sehr sensibel und ein bisschen zickig. Sie ist wirklich jeden Tag etwas ganz Besonderes, aber es macht immer viel Spaß mit ihr. Wenn man sie einmal auf seiner Seite hat, ist sie eine ganz, ganz tolle Sportpartnerin. Sie kämpft immer für einen, wenn sie gut drauf ist. Aber wenn sie zickig ist, dann will sie das gar nicht, aber das ist meistens nicht mehr der Fall.“

Am vergangenen Wochenende belegten sie bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Riesenbeck den zwölften Platz. Die Deutschen Meisterschaften waren auch der Grund, warum die Jugend-Landesmeisterschaften im Springreiten in diesem Jahr nicht Teil des am gleichen Wochenende stattfindenden Landesturniers waren, sondern eingebettet in das Havekoster Show Jumping Festival.

Robin Naeve und Casalia R gewinnen den Grand Prix von Havekost

„Wir gratulieren allen Landessiegern, wir haben euch alle am vergangenen Wochenende in Bad Segeberg vermisst“, sagte Pferdesportverbandspräsident Dieter Medow. „Wir sind sehr glücklich, dass wir eure Landesmeisterschaften in Havekost nachholen konnten. Dieser Ort, diese Anlage ist großartig. Danke, dass wir das hier machen dürfen“, sagte er an die Adresse von Organisator Achim Schulz und seinem Team.

Landesmeisterin in der Altersklasse Children, also der Reiter bis 14 Jahre auf Großpferden, wurde Elisa Lene Abraham (Lockstedter Lager Reit- und Rennverein) auf Emely Christine W., Silber ging an Karla Köhlbrandt (Fehmarnscher Ringreiterverein) und Stroller, Bronze holte sich Leni Hansen (Pony- und Reitverein Heide) auf Lillet Wild Berry. Bei den Jungen Reitern/U25 sprangen Mathies Rüder (Fehmarnscher Ringreiterverein) und Flora zum Landesmeistertitel. Vizemeisterin wurde Zoe Neas (RV St. Hubertus Rendsburg) auf Elvira Magian, Bronze ging an Stina Struck (RG Emkendorf-Hexenkroog) und Askido.

Im Anschluss an die Landeschampionatsverleihung konkurrierten 33 Reiter im Großen Preis von Havekost mit einem 1,45 Meter hohen Springen der Klasse S** mit Stechen. Den Sieg holten wie schon im Vorjahr Robin Naeve (RV Am Wittensee) und Casalia R.

