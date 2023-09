„tz“ berichtet, dass Lisa 16 Jahre alt war, als sie ihre erste Liebesbeziehung begann. Obwohl sie verliebt war, wurde sie drei Jahre lang ein seltsames Gefühl nicht los: Ihr Freund kam mit ihrer noch relativ jungen Mutter zu gut klar.

In der Beziehung gab es oft Streit – und Lisas Mutter stellte sich immer auf die Seite ihres Freundes. Lisas Misstrauen wurde zu einer wahren Qual, da sie zu diesem Zeitpunkt gerade erst eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin begonnen hatte. Ihr Freund und ihre Mutter hingegen waren arbeitslos und blieben zusammen zurück, als sie frühmorgens die Wohnung verließ.

„Sie hat mir gegeben, was ich von dir nicht bekommen habe“

Jahrelang habe Lisa ihr Bauchgefühl ignoriert und sich selbst eingeredet, dass es ihre erste Beziehung sei und sie zu naiv sei, berichtet „tz“.

Eines Tages überwältigte Lisas Angst sie und meldete sich mitten in der Arbeitsschicht krank, um nach Hause zurückzukehren. Zu ihrer Überraschung erwischte sie sie nicht bei intimen Handlungen, was ihre Selbstzweifel verstärkte.

Erst nachdem sie sich wegen einer anderen Geschichte von ihrem Freund getrennt hatte, fand Lisa zufällig einen intimen Brief im Briefkasten. Er war ihr Freund, der ihr anschließend einen Brief schrieb, in dem er ihr gestand, dass ihre Mutter „ihm gegeben hatte, was (er) nicht von ihr bekommen hatte“.

Mutter beschwerte sich nur über Lisas Misstrauen

Mit dem Geständnis ihres Ex-Freundes bewaffnet, stellte die heute 19-jährige Lisa ihre Mutter zur Rede, berichtet „tz“. Aber sie ließen eine Diskussion überhaupt nicht zu und erstickten stattdessen jeden Gesprächsversuch mit Wut und Enttäuschung.

„Ihre einzige Reaktion war wütend und enttäuscht darüber, dass ich meinem Ex-Freund mehr glaubte als ihr“, sagt Lisa.

Obwohl sie ihrer Mutter auch ihre späteren Partner vorstellte, habe das traumatische Erlebnis – und vor allem der Mangel an späterer Ehrlichkeit – ihre Beziehung zu ihrer Mutter nachhaltig beschädigt, sagt Lisa.