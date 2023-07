Nach dem Tod eines neunjährigen Jungen aus Wetter (Ruhr) muss sich nun die Mutter des Kindes (rechts) vor Gericht in Hagen verantworten. Der Vorwurf: Totschlag. In der Mitte: Verteidiger Dirk Löber. © Werner von Braunschweig

In Wetter (Ruhr) wird ein Junge tot in einer Badewanne aufgefunden. Der Kopf des Neunjährigen weist Anzeichen massiver Gewalteinwirkung auf. Nun steht die Mutter vor Gericht.

2 Minuten Lesezeit

2023-07-17 15:45:07

Eine große, dunkle Kapuze über den Kopf gezogen – ihr Gesicht hinter einer roten Aktenmappe verborgen: Neun Jahre soll die Frau sein, die am Montag (17. Juli) von Wachtmeistern in Handschellen in den großen Gerichtssaal des Landgerichts Hagen geführt wurde in Wetter (Ruhr). Sohn getötet. Obwohl es Hinweise auf eine Familientragödie, auf eine Verzweiflungstat gibt, halten die Richter derzeit eine Verurteilung wegen Mordes für denkbar.

Die 43-jährige Frau soll ihrem Sohn zwischen dem 1. und 3. Februar mit einer Bratpfanne auf den Hinterkopf geschlagen und den offenbar bewusstlosen Neunjährigen anschließend in die gefüllte Badewanne gesteckt haben. „Wo das Kind ertrunken ist“, heißt es in der Anklageschrift.

Hintergrund des mutmaßlichen Kindsmordes war offenbar eine Beziehung. Wenige Wochen zuvor sollen sich die Eltern getrennt haben und der Vater die Wohnung in Wetter (Ruhr) verlassen haben. Vielleicht war der Angeklagte völlig verzweifelt? Vielleicht hatte sie am Ende jeglichen Willen verloren, sich dem Leben zu stellen?

„Schmerz, Trauer und Taubheit“

Im Prozess vor dem Hagener Schwurgericht tritt der Vater des toten Jungen als Nebenkläger auf. Auch der Vater sei nach Angaben seines Anwalts Philippos Botsaris völlig ratlos und wünsche sich Antworten vom Angeklagten.

Der Mann war schwer traumatisiert, stand immer noch unter Schock und befand sich in psychologischer Behandlung. „Alleine schafft er es nicht“, ist sich der Anwalt sicher. Der Gemütszustand des Vaters sei derzeit „von einer Mischung aus Schmerz, Traurigkeit und Taubheit“ geprägt.

Die Mutter selbst soll am frühen Morgen des 3. Februar die Rettungskräfte alarmiert haben, Polizisten machten kurz darauf in der Badewanne den schrecklichen Fund. Das Kind soll unter Wasser auf dem Bauch gelegen haben. Der 43-Jährige soll schwer verletzt worden sein.

Bei den ersten Vernehmungen mit der Polizei machte die Frau offenbar spontan Angaben zum Tathergang. Allerdings könnten diese, wie das Gericht anmerkte, mangels Anleitung nicht rechtlich nutzbar sein.

„Tragische Affäre“

Dass die Mutter für den Tod des Jungen verantwortlich ist, dürfte selbstverständlich nicht bestritten werden. Auch wenn Verteidiger Dirk Löber (Lüdenscheid) nach der Verlesung der Anklage sagte, dass „wir uns heute bedeckt halten“, kündigte er an, dass sich der Angeklagte im weiteren Verlauf des Prozesses zu den Vorwürfen äußern werde. Der Verteidiger bezeichnete den Vorfall als „eine tragische Angelegenheit“.

Die Anklage lautet auf Totschlag. Allerdings signalisierten die Richter, dass angesichts eines (heimtückischen) Bratpfannenangriffs von hinten eine Verurteilung wegen Mordes – Strafen: lebenslange Haft – letztlich Bestand haben könne.

Die Richter planten zunächst fünf Verhandlungstage. Das Urteil wird voraussichtlich Mitte August verkündet.